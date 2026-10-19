Una pieza que formó parte de un auto de Alpine en la Fórmula 1 durante la temporada 2024 puede convertirse en una adquisición de lujo para los fanáticos del automovilismo. El objeto salió a subasta en los últimos días y tiene un valor estimado que supera los 30.000 dólares, aunque el precio definitivo dependerá de las ofertas que reciba.

El artículo en cuestión es una carcasa de caja de cambios utilizada en carrera, exhibida junto a un alerón trasero sobre un soporte especial. El conjunto integra el catálogo de The Austin Auction, organizada por F1 Authentics, la plataforma oficial de artículos de colección vinculados a la categoría, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.

Según la descripción del lote, identificado como BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly, su cotización estimada se encuentra entre 25.000 y 30.000 libras esterlinas, equivalentes aproximadamente a entre 31.500 y 37.800 dólares. La cifra puede variar según el interés que despierte entre los participantes de la subasta.

Subastan una parte del Alpine 2024

Sin embargo, hay una diferencia importante entre los dos componentes que integran el artículo. Mientras que la carcasa de la caja de cambios efectivamente estuvo montada en un monoplaza de Alpine durante 2024, el alerón trasero fue construido con especificaciones de competición, aunque no llegó a utilizarse en una carrera oficial.

La carcasa combina fibra de carbono y metal y conserva el sello original de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un elemento que respalda su autenticidad. El alerón, por su parte, mantiene la decoración rosa y azul característica de BWT, patrocinador de la escudería francesa, junto con la identificación de Castrol.

Entre los detalles que distinguen al conjunto también aparece el sistema DRS, cuyo mecanismo continúa operativo y permite abrir y cerrar manualmente la solapa del alerón. En los autos de competición, este dispositivo reduce la resistencia aerodinámica en determinadas condiciones y favorece las maniobras de adelantamiento.

Subastan una parte del Alpine 2024

Quienes quieran participar de la puja deben ingresar a F1 Authentics y registrarse para consultar el catálogo completo. La pieza figura con el número 052 dentro de The Austin Auction, aunque la plataforma no informó la fecha definitiva de cierre de las ofertas ni detalló posibles condiciones adicionales vinculadas al precio final.

El objeto remite a una temporada irregular para Alpine, que terminó sexto en el Campeonato Mundial de Constructores de 2024. El equipo francés logró recuperarse parcialmente en el Gran Premio de San Pablo, disputado bajo la lluvia, donde Esteban Ocon finalizó segundo y Pierre Gasly terminó tercero. Aquel doble podio fue decisivo para sumar puntos y mejorar la posición de la escudería. Ahora, una pieza de ese proyecto deportivo puede quedar en manos de un coleccionista dispuesto a pagar miles de dólares por conservar un fragmento de la historia reciente de la Fórmula 1.