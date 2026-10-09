La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en Singapur para disputar la decimoséptima fecha de la temporada 2026. En el exigente trazado urbano de Marina Bay, Franco Colapinto buscará dejar atrás dos carreras complicadas y volver a meterse en la pelea por los puntos con su Alpine.

El argentino tendrá por delante un desafío exigente en uno de los circuitos más demandantes del calendario, donde las curvas cerradas, las fuertes frenadas y la humedad extrema ponen a prueba tanto a los pilotos como a los monoplazas. La actividad ya comenzó este viernes con el primer entrenamiento, mientras que el resto del fin de semana tendrá formato sprint, con dos instancias de clasificación y dos competencias.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

La actividad en Marina Bay continuará este viernes y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre. Estos son los horarios correspondientes a la Argentina:

Viernes 9 de octubre

Prácticas libres 1: finalizadas.

Clasificación sprint: de 9.30 a 10.14.

Sábado 10 de octubre

Carrera sprint: de 6 a 7.

Clasificación: de 10 a 11.

Domingo 11 de octubre

Carrera principal: desde las 9.

Dónde ver en vivo el GP de Singapur de la Fórmula 1

Los fanáticos del automovilismo podrán seguir el Gran Premio de Singapur en Argentina a través de la señal de televisión de Fox Sports y por streaming mediante Disney+ o la plataforma oficial F1 TV Pro. La carrera principal se disputará este domingo 11 de octubre desde las 9, hora argentina, con Franco Colapinto en busca de una buena actuación con Alpine para volver a sumar puntos en la máxima categoría.

Cómo es el circuito de Marina Bay, el desafío que espera a Colapinto

El circuito urbano de Marina Bay es uno de los escenarios más exigentes de la Fórmula 1. Su recorrido atraviesa las calles de Singapur y combina curvas lentas, sectores técnicos y frenadas intensas, en un entorno que obliga a los pilotos a mantener la concentración durante toda la competencia.

A las dificultades del trazado se suma el clima tropical, marcado por la elevada humedad y las altas temperaturas, factores que incrementan el desgaste físico. Además, la carrera se disputa de noche y Singapur fue sede del primer Gran Premio nocturno de la historia de la categoría, en 2008.

Desde 2023, el circuito cuenta con 19 curvas, luego de una modificación en su diseño. Para Colapinto, será una nueva oportunidad de buscar respuestas junto a Alpine, recuperar terreno después de dos fines de semana complicados y volver a sumar puntos en una temporada que entra en una etapa decisiva.