En disputa el Gran Premio de Singapur, carrera nocturna que tendrá este fin de semana el agregado de la Sprint, que se disputará en sábado, y que tendrá a Franco Colapinto largando desde el puesto 11°. En una última vuelta de alto vuelo, Max Verstappen se quedó con la pole.

El argentino marcó una gran vuelta sobre el cierre de la SQ2 con un registro de 1:33.249, pero su compañero Pierre Gasly (avanzó 10°) lo superó por apenas 0.094 y lo dejó afuera de los registros que pasaron a SQ3. El francés giró en 1:33.155.Previamente en la QS1, registró una vuelta de 1:35.048 que le permitió posicionarse 16°.

Post clasificación el piloto argentino expresó que "La vuelta fue buena. Me estuvo costando un poco todo el día, que el auto se sentía un poco desconectado de entrada a mitad de curva e iba bastante de trompa a mitad de curva, así que hay que trabajar para mañana. Creo que va a ser por mejorar".

Max Verstappen logró de gran forma la pole position con una vuelta en los segundos finales: el de Red Bull marcó un tiempo de 1:31.156 por encima de George Russell (1:31.276) y Charles Leclerc (1:31.399).La segunda fila la completa Oscar Piastri de McLaren. Luego siguen: 5° Lando Norris, 6° Lewis Hamilton, 7° kimi Antonelli, 8° Lawson, 9° Hadjar, y 10° Pierre Gasly de Alpine.

El circuito Marina Bay fue el primero dentro del calendario anual que recibió la Fórmula 1 en su versión nocturna. Es uno de los circuitos más exigentes físicamente del calendario. Tiene una Longitud de 4.927 kilómetros. El sábado desde las 9.30hs la sprint será de 21 giros, el Gran Premio de Singapur.

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