Con el claro objetivo de terminar quinto en la tabla de Constructores, Alpine y Franco Colapinto llegan casi sin margen al Gran Premio de Singapur.

La pelea por encabezar la tabla detrás de los gigantes: Mercedes Benz, Ferrari, McLaren y Red Bull, el segundo campeonato que se disputa en la Fórmula 1.

La diferencia entre el cuarto: Red Bull y el quinto, que en este momento es Racing Bull, es de 208 unidades, detrás de ellos aparece Alpine, a 22 de su objetivo posible.

Colapinto sabe que será fundamental tener un buen resultado en Marina Bay, después de no haber sumado nada en las últimas dos presentaciones: Azerbaiyán y Malasia, la primera de ellas por el recordado choque a Pierre Gasly.

La primera salida a pista será este viernes a las 5.30 de la madrugada para las pruebas libres, mientras que a las 9.15 irá la clasificación para la Sprint. El sábado desde las 5.45, la carrera Sprint y a las 9.30 será el momento de clasificar para la carrera final del domingo que se pondrá en marcha a las 8.30 de la Argentina.

Lo que resta

La temporada tiene por delante siete fechas. Puntos en juego para descontar la diferencia, todavía hay, pero saben en Alpine que ya no pueden seguir regalando oportunidades.

El Alpine de Colapinto hace dos fechas que no suma en la temporada.

“Creo que tuvimos un auto muy rápido últimamente, así que no se trata de un problema de competitividad. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que arranqué desde el fondo de la parrilla, pero la base fue muy sólida durante todo el fin de semana. Fuimos rápidos con poca y mucha carga de combustible. Así que creo que Singapur es otra oportunidad para tratar de sumar puntos. Será importante que estemos delante de los Racing Bulls, necesitamos sumar más que ellos. Así que estamos trabajando duro para que eso suceda”, dijo Colapinto con un ánimo renovado.