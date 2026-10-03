Franco Colapinto tendrá este sábado una nueva oportunidad para empezar a cambiar la historia de un fin de semana que arrancó cuesta arriba en el Gran Premio de Bahréin, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

Luego de un viernes complejo, marcado por los ensayos, los cambios en el monoplaza y una nueva sanción que condicionará su ubicación de largada, el argentino volverá a la acción con dos desafíos importantes: la tercera práctica libre desde las 1.30 de la madrugada (hora argentina) y la clasificación programada para las 5.

El piloto de Alpine llega golpeado por los resultados de las primeras sesiones. Finalizó 19° en la FP1 y último en la FP2, aunque en la escudería francesa dejaron en claro que el objetivo principal estuvo centrado en recopilar datos para la carrera y analizar el comportamiento del A526 en distintas condiciones.

La situación de Colapinto también está marcada por las penalizaciones. A los cinco puestos que deberá cumplir por el incidente ocurrido en Bakú se le sumaron diez posiciones más por los cambios realizados en la unidad de potencia y otros componentes del monoplaza.

De esta manera, el argentino perderá 15 lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación, una situación que prácticamente lo obliga a pensar en una remontada para la competencia del domingo.

Los tiempos tampoco acompañaron al joven piloto argentino durante la jornada inaugural

En la primera práctica registró una mejor vuelta de 1:40.531 tras completar 22 giros con neumáticos blandos. Más tarde, en la segunda sesión, dio 31 vueltas y marcó un tiempo de 1:43.391.

Mientras Colapinto trabajaba en la puesta a punto de su Alpine, los mejores registros quedaron en manos de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari lideró la segunda práctica con un tiempo de 1:37.528, seguido por Isaac Hadjar y Lando Norris.

Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, terminó décimo y mostró un rendimiento más competitivo que permite ilusionar al equipo con encontrar mejoras para la jornada decisiva.

Lo que se viene para Colapinto

Más allá de las sanciones, la clasificación de este sábado será clave para el argentino. Cada posición que logre avanzar puede resultar determinante para intentar minimizar el impacto de las penalizaciones y encarar la carrera con mejores expectativas.

En Alpine saben que el desafío será enorme. El objetivo ya no pasa únicamente por conseguir una buena vuelta rápida, sino por construir una estrategia que permita recuperar terreno en una competencia que se presenta exigente desde el arranque.

Después del accidentado paso por Bakú y de un viernes lejos de los puestos de vanguardia, Colapinto buscará dar un golpe sobre la mesa en Sepang. El sábado será el momento de mostrar señales de recuperación y empezar a pensar en una remontada que le permita volver a pelear más arriba.

Cronograma del sábado (hora argentina)