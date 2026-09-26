Norris fulminó a Colapinto tras el choque en Bakú: “Hay pilotos que no deberían estar en la F1”

Franco Colapinto quedó en el centro de la polémica luego del fuerte accidente que protagonizó en la relanzada del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino bloqueó en la primera curva, impactó contra su compañero Pierre Gasly y terminó involucrando también a Lando Norris, que no pudo continuar con la carrera.

Colapinto reconoció inmediatamente su error y se disculpó con Gasly y con todo el equipo Alpine. Sin embargo, la reacción de Norris fue completamente diferente. El piloto de McLaren, vigente campeón del mundo, terminó fuera de competencia y apuntó directamente contra el argentino después de la carrera.

“Hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1, para ser honesto”, disparó Norris ante los medios. El británico, además, cuestionó duramente el tipo de maniobra que protagonizó Colapinto y reclamó una sanción más severa por parte de la FIA.

Norris fue todavía más contundente al hablar de una posible suspensión. “Si provocás un accidente en una relanzada como esta, deberías tener al menos una carrera de suspensión”, sostuvo el piloto de McLaren, quien también remarcó el costo que generan este tipo de incidentes para los equipos.

La maniobra ocurrió en la vuelta 36, después de una neutralización. Con los neumáticos todavía fríos y una pista de poco agarre, Colapinto llegó a la primera curva y bloqueó el eje delantero de su Alpine. El auto se fue de largo, golpeó a Gasly y ambos terminaron llevándose puesto al McLaren de Norris.

La situación generó además una respuesta diferente por parte de Max Verstappen. El piloto de Red Bull salió en defensa de Colapinto y consideró excesivo hablar de una suspensión. Para el neerlandés, si el piloto que provoca el accidente reconoce lo ocurrido y pide disculpas, el episodio debería quedar dentro de los incidentes propios de una carrera.

“Esas cosas pasan. Un pequeño error de cálculo, bloqueás, no hay grip. No es agradable. ¿Un race ban? Eso es demasiado”, manifestó Verstappen al referirse al pedido de Norris.

De esta manera, el accidente de Bakú dejó un fuerte cruce de opiniones dentro de la Fórmula 1. Mientras Norris reclamó una sanción ejemplar y cuestionó que maniobras de ese tipo tengan lugar en la categoría, Verstappen optó por una postura mucho más moderada y respaldó al argentino.

Para Colapinto, el episodio representa además un duro golpe después de una carrera que terminó abruptamente y con dos autos de Alpine fuera de competencia. El argentino asumió la responsabilidad por el accidente y ahora deberá afrontar las consecuencias deportivas de una maniobra que generó una de las grandes polémicas del Gran Premio de Azerbaiyán.