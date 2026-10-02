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Todo en contra

Duro comienzo para Colapinto en la F1: terminó último y largará con 15 puestos de castigo

El argentino tuvo un viernes cuesta arriba en los entrenamientos, lejos de los mejores tiempos y golpeado por una nueva sanción debido a los cambios en la unidad de potencia y otros componentes.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 11:20
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Franco Colapinto enfrenta penalización en el GP de Malasia

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 comenzó de manera atípica en la madrugada de este viernes de la Argentina, en el Gran Premio de Bahréin que se corre en el Circuito de Sepang en Malasia. Franco Colapinto terminó P19 en la primera práctica y último en la segunda, aunque los resultados no reflejan directamente el rendimiento del auto, ya que Alpine se enfocó en preparar el A526 para la carrera.

Además de los cinco lugares de penalización que Franco deberá cumplir por el choque en Bakú, se sumaron 10 puesto más debido a que el equipo cambió la unidad de potencia del monoplaza y otros componentes, por lo que perderá 15 lugares respecto a la ubicación que obtenga en la clasificación del sábado.

Debido a esto, la estrategia del equipo estuvo centrada en recopilar información sobre el comportamiento del auto en condiciones similares a las que enfrentará el domingo. Colapinto completó 22 vueltas con neumáticos blandos en la FP1 con un mejor tiempo de 1 minuto 40 segundos 531 milésimas, mientras que en la segunda fueron 31 giros con una marca de 1 minuto 43 segundos 391 milésimas.

Resultados de la práctica libre 1 del GP de Malasia

  1. Max Verstappen (Red Bull ) - 1m37s520
  2. George Russell (Mercedes) - +0s383
  3. Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s783
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s847
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) - +1s060
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - +1s070
  7. Pierre Gasly (Alpine) - +1s195
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s586
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s677
  10. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s691
  11. Oscar Piastri (McLaren) - +1s756
  12. Lando Norris (McLaren) - +1s773
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) - +2s028
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s163
  15. Esteban Ocon (Haas) - +2s638
  16. Oliver Bearman (Haas) - +2s791
  17. Alexander Albon (Williams) - +2s801
  18. Lance Stroll (Aston Martin) - +2s893
  19. Franco Colapinto (Alpine) - +3s011
  20. Carlos Sainz (Williams) - +3s085
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s280
  22. Sergio Pérez (Cadillac) - +3s300

Pierre Gasly terminó 10° en la segunda sesión después de completar 29 vueltas, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la tanda. Sin embargo, el registro más rápido del día quedó en manos de Max Verstappen, que había liderado la primera práctica. El calor también fue gran protagonista, con temperaturas que llegaron a 62 grados sobre el asfalto. 

Este sábado, Colapinto volverá a salir a pista en el tercer entrenamiento desde las 1.30 y luego para la clasificación a las 5, con el objetivo de Alpine puesto en llegar de la mejor manera a una carrera en la que deberá remontar desde el fondo.

Resultados de la práctica libre 2 del GP de Malasia

  1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1m37s528
  2. Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s099
  3. Lando Norris (McLaren) - +0s137
  4. Max Verstappen (Red Bull ) - +0s257
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s305
  6. Oscar Piastri (McLaren) - +0s371
  7. George Russell (Mercedes) - +0s492
  8. Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s532
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - +0s968
  10. Pierre Gasly (Alpine) - +1s060
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s352
  12. Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s523
  13. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s581
  14. Esteban Ocon (Haas) - +1s833
  15. Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s950
  16. Oliver Bearman (Haas) - +2s178
  17. Carlos Sainz (Williams) - +2s402
  18. Lance Stroll (Aston Martin) - +2s622
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s658
  20. Alexander Albon (Williams) - +2s693
  21. Sergio Pérez (Cadillac) - +3s410
  22. Franco Colapinto (Alpine) - +5s863
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