Franco Colapinto enfrenta penalización en el GP de Malasia

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 comenzó de manera atípica en la madrugada de este viernes de la Argentina, en el Gran Premio de Bahréin que se corre en el Circuito de Sepang en Malasia. Franco Colapinto terminó P19 en la primera práctica y último en la segunda, aunque los resultados no reflejan directamente el rendimiento del auto, ya que Alpine se enfocó en preparar el A526 para la carrera.

Además de los cinco lugares de penalización que Franco deberá cumplir por el choque en Bakú, se sumaron 10 puesto más debido a que el equipo cambió la unidad de potencia del monoplaza y otros componentes, por lo que perderá 15 lugares respecto a la ubicación que obtenga en la clasificación del sábado.

Debido a esto, la estrategia del equipo estuvo centrada en recopilar información sobre el comportamiento del auto en condiciones similares a las que enfrentará el domingo. Colapinto completó 22 vueltas con neumáticos blandos en la FP1 con un mejor tiempo de 1 minuto 40 segundos 531 milésimas, mientras que en la segunda fueron 31 giros con una marca de 1 minuto 43 segundos 391 milésimas.

Resultados de la práctica libre 1 del GP de Malasia

Max Verstappen (Red Bull ) - 1m37s520 George Russell (Mercedes) - +0s383 Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s783 Charles Leclerc (Ferrari) - +0s847 Kimi Antonelli (Mercedes) - +1s060 Lewis Hamilton (Ferrari) - +1s070 Pierre Gasly (Alpine) - +1s195 Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s586 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s677 Nico Hulkenberg (Audi) - +1s691 Oscar Piastri (McLaren) - +1s756 Lando Norris (McLaren) - +1s773 Gabriel Bortoleto (Audi) - +2s028 Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s163 Esteban Ocon (Haas) - +2s638 Oliver Bearman (Haas) - +2s791 Alexander Albon (Williams) - +2s801 Lance Stroll (Aston Martin) - +2s893 Franco Colapinto (Alpine) - +3s011 Carlos Sainz (Williams) - +3s085 Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s280 Sergio Pérez (Cadillac) - +3s300

Pierre Gasly terminó 10° en la segunda sesión después de completar 29 vueltas, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la tanda. Sin embargo, el registro más rápido del día quedó en manos de Max Verstappen, que había liderado la primera práctica. El calor también fue gran protagonista, con temperaturas que llegaron a 62 grados sobre el asfalto.

Este sábado, Colapinto volverá a salir a pista en el tercer entrenamiento desde las 1.30 y luego para la clasificación a las 5, con el objetivo de Alpine puesto en llegar de la mejor manera a una carrera en la que deberá remontar desde el fondo.

Resultados de la práctica libre 2 del GP de Malasia