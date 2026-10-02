Franco Colapinto enfrenta penalización en el GP de Malasia

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 comenzó de manera atípica en la madrugada de este viernes de la Argentina, en el Gran Premio de Bahréin que se corre en el Circuito de Sepang en Malasia. Franco Colapinto terminó P19 en la primera práctica y último en la segunda, aunque los resultados no reflejan directamente el rendimiento del auto, ya que Alpine se enfocó en preparar el A526 para la carrera.
Además de los cinco lugares de penalización que Franco deberá cumplir por el choque en Bakú, se sumaron 10 puesto más debido a que el equipo cambió la unidad de potencia del monoplaza y otros componentes, por lo que perderá 15 lugares respecto a la ubicación que obtenga en la clasificación del sábado.
Debido a esto, la estrategia del equipo estuvo centrada en recopilar información sobre el comportamiento del auto en condiciones similares a las que enfrentará el domingo. Colapinto completó 22 vueltas con neumáticos blandos en la FP1 con un mejor tiempo de 1 minuto 40 segundos 531 milésimas, mientras que en la segunda fueron 31 giros con una marca de 1 minuto 43 segundos 391 milésimas.
Resultados de la práctica libre 1 del GP de Malasia
- Max Verstappen (Red Bull ) - 1m37s520
- George Russell (Mercedes) - +0s383
- Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s783
- Charles Leclerc (Ferrari) - +0s847
- Kimi Antonelli (Mercedes) - +1s060
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +1s070
- Pierre Gasly (Alpine) - +1s195
- Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s586
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s677
- Nico Hulkenberg (Audi) - +1s691
- Oscar Piastri (McLaren) - +1s756
- Lando Norris (McLaren) - +1s773
- Gabriel Bortoleto (Audi) - +2s028
- Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s163
- Esteban Ocon (Haas) - +2s638
- Oliver Bearman (Haas) - +2s791
- Alexander Albon (Williams) - +2s801
- Lance Stroll (Aston Martin) - +2s893
- Franco Colapinto (Alpine) - +3s011
- Carlos Sainz (Williams) - +3s085
- Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s280
- Sergio Pérez (Cadillac) - +3s300
Pierre Gasly terminó 10° en la segunda sesión después de completar 29 vueltas, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la tanda. Sin embargo, el registro más rápido del día quedó en manos de Max Verstappen, que había liderado la primera práctica. El calor también fue gran protagonista, con temperaturas que llegaron a 62 grados sobre el asfalto.
Este sábado, Colapinto volverá a salir a pista en el tercer entrenamiento desde las 1.30 y luego para la clasificación a las 5, con el objetivo de Alpine puesto en llegar de la mejor manera a una carrera en la que deberá remontar desde el fondo.
Resultados de la práctica libre 2 del GP de Malasia
- Charles Leclerc (Ferrari) - 1m37s528
- Isaac Hadjar (Red Bull ) - +0s099
- Lando Norris (McLaren) - +0s137
- Max Verstappen (Red Bull ) - +0s257
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s305
- Oscar Piastri (McLaren) - +0s371
- George Russell (Mercedes) - +0s492
- Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s532
- Liam Lawson (Racing Bulls) - +0s968
- Pierre Gasly (Alpine) - +1s060
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s352
- Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s523
- Nico Hulkenberg (Audi) - +1s581
- Esteban Ocon (Haas) - +1s833
- Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s950
- Oliver Bearman (Haas) - +2s178
- Carlos Sainz (Williams) - +2s402
- Lance Stroll (Aston Martin) - +2s622
- Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s658
- Alexander Albon (Williams) - +2s693
- Sergio Pérez (Cadillac) - +3s410
- Franco Colapinto (Alpine) - +5s863