Franco Colapinto tendrá un look diferente en el Gran Premio de San Pablo. El piloto argentino dejará de lado los tradicionales colores rosa y azul de Alpine para salir a pista con un llamativo traje amarillo y azul, en una iniciativa comercial impulsada por Mercado Libre, uno de los patrocinadores de la escudería francesa.

La nueva indumentaria fue presentada por el equipo y también será utilizada por su compañero Pierre Gasly durante todo el fin de semana en el circuito de Interlagos. Un cambio de imagen que no pasará inadvertido y que llevará los colores característicos de la empresa de comercio electrónico a uno de los escenarios más importantes de la Fórmula 1 en Latinoamérica.

El traje tendrá detalles personalizados para cada piloto. En el caso de Colapinto, incluirá la bandera argentina, sus iniciales FC y el número 43 que identifica a su monoplaza. De esta manera, el pilarense combinará los colores de la marca con sus propias señas de identidad.

Más allá de la novedad estética, Franco llegará a Brasil con la expectativa de reencontrarse con un buen resultado deportivo. El último paso por el Gran Premio de México dejó un sabor amargo para Alpine, que terminó condicionado por las sanciones recibidas por sus dos pilotos, quienes perdieron posiciones y puntos importantes en una carrera en la que habían quedado en condiciones de sumar.

En la previa de la competencia, Colapinto manifestó su entusiasmo por volver a correr en Sudamérica y destacó la importancia que tiene Interlagos dentro del calendario: “Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada”, expresó en el comunicado oficial de Alpine.

Además, el argentino hizo referencia al respaldo que espera recibir desde las tribunas, con una importante presencia de compatriotas que viajarán para acompañarlo. “Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera”, agregó.

El fin de semana también tendrá una particularidad en la programación de Alpine. El italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de jóvenes pilotos del equipo, ocupará el lugar de Gasly durante el primer entrenamiento libre del viernes. Será su segunda participación consecutiva en una práctica oficial, luego de haber conducido el A526 en el Gran Premio de México. El francés regresará al volante para la segunda sesión.

Gasly, por su parte, tiene una historia especial en Interlagos. Allí consiguió su primer podio en la Fórmula 1 en 2019 y volvió a subir al cajón en 2024, cuando Alpine protagonizó una actuación memorable con un doble podio junto a Esteban Ocon.

Con una imagen renovada, el respaldo de los hinchas argentinos y la necesidad de recuperar terreno en el campeonato, Colapinto se prepara para un nuevo desafío en Brasil. Esta vez, el amarillo y azul serán protagonistas en el traje del piloto argentino, que buscará que el cambio de colores también venga acompañado de un resultado positivo en la pista.