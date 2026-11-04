La Fórmula 1 tiene un campeonato que va más allá de los puntos y los resultados de cada Gran Premio. Se trata del denominado Campeonato Mundial de Destructores, una clasificación que contabiliza el costo estimado de las reparaciones que cada piloto les ocasiona a sus respectivas escuderías a lo largo de la temporada. Franco Colapinto décimo

Según los datos, luego de la disputa del Gran Premio de México, correspondiente a la 19ª fecha del calendario, el británico Oliver Bearman encabeza el listado con un acumulado de 2.243.000 dólares en daños.

Sin embargo, uno de los datos que más llama la atención está relacionado con Alpine. Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto, ocupa el segundo puesto con un costo estimado de 2.041.000 dólares, apenas por encima de Charles Leclerc, de Ferrari, quien registra 2.038.000 dólares.

Por su parte, el piloto argentino aparece en la décima posición, con 1.122.000 dólares en reparaciones. De esta manera, Colapinto acumula casi un millón de dólares menos que su compañero francés.

Gasly, segundo en la tabla.

Alpine, entre las escuderías que más gastaron

La situación también genera preocupación en el equipo francés si se observan los números generales. Entre Gasly y Colapinto, Alpine acumula aproximadamente 3.163.000 dólares en reparaciones durante la temporada 2026. Ese registro ubica a la escudería con sede en Enstone como la segunda que más dinero destinó a reparar sus monoplazas, solamente por detrás de Red Bull, que registra 3.450.000 dólares.

El ranking contempla estimaciones sobre los costos de reposición de diferentes componentes de los autos, como alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis. Se trata de una clasificación difundida por la comunidad de aficionados y plataformas especializadas, por lo que no constituye un campeonato oficial de la FIA.

El top 10 del Campeonato de Destructores