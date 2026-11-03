El argentino Franco Colapinto, a bordo de un auto de la escudería Alpine, tendrá acción este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato.

El oriundo de Pilar viene de recibir un muy duro golpe el domingo pasado en el Gran Premio de México, ya que luego de protagonizar una gran actuación en la carrera para finalizar séptimo, se quedó con las manos vacías tras recibir una penalización que lo hizo caer hasta el decimoquinto lugar.

Es por esto que irá por la recuperación en el autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, trazado localizado en el barrio del mismo nombre en el distrito de Cidade Dutra de la ciudad de São Paulo,, para así cortar con la sequía de cinco fechas seguidas sin sumar puntos (en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos y México).

Briatore y Colapinto, Alpine buscará recuperar puntos en el GP de Brasil 2026

La actividad en el GP de Brasil, que se disputará en el circuito José Carlos Pace, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 12..30 y las 16, respectivamente. A su vez, el sábado será clave porque los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación iniciará a las 15.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 en caso de que no haya inconvenientes por cuestiones climáticas.

La de este año será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Brasil, donde todavía no consiguió sumar puntos pese a haber confesado que es su fecha favorita en el calendario.

El cronograma y horarios del GP de Brasil

Viernes 6

Práctica libre 1 a las 12.30

Práctica libre 2 a las 16

Sábado 7

Práctica libre 3 a las 11.30

Clasificación a las 15.

Domingo 8

Carrera a las 14