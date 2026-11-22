Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto de Alpine cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición, pero una sanción de diez segundos a Charles Leclerc le permitió avanzar al sexto lugar definitivo y sumar ocho puntos para el campeonato.

Después de la competencia, el argentino realizó un balance positivo, aunque reconoció que tuvo dificultades durante las primeras vueltas, principalmente por la falta de adherencia de los neumáticos blandos. "Con las blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip. Las primeras cinco vueltas iba para atrás, bloqueando mucho y patinando", explicó Colapinto.

El piloto también describió las complicaciones que encontró al luchar con los autos de Ferrari, que tenían una ventaja de velocidad en las rectas gracias a la administración de energía. "Cuando te empiezan a pasar en las rectas y con la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Cuando empezás a pelear, también empezás a perder mucho tiempo", señaló.

Sin embargo, el balance general fue de satisfacción. Colapinto valoró especialmente haber podido competir contra escuderías que habitualmente están por delante de Alpine y destacó el resultado colectivo de la escudería francesa.

"Estoy contento con los puntos, con el sexto puesto mío y el quinto de Pierre. Es lindo haber peleado con los equipos de adelante. Competir con ellos estuvo bueno, es una gran experiencia", expresó.

Además, explicó que el rendimiento del monoplaza mejoró considerablemente cuando utilizó los neumáticos medios nuevos, lo que le permitió recuperar competitividad y realizar algunos adelantamientos.

La actuación en Las Vegas significó un importante impulso para Alpine, que consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los seis primeros: Pierre Gasly terminó quinto y Colapinto sexto. Entre ambos sumaron 18 puntos para el campeonato. "Después de estas últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado y estoy muy feliz", agregó el argentino.

Con este resultado, Colapinto igualó su mejor posición en la Fórmula 1 y cortó una racha de seis competencias sin sumar unidades. Ahora, el argentino apunta a mantener este nivel en las dos últimas fechas del calendario: Qatar y Abu Dhabi.