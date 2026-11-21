El bonaerense Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva oportunidad para sumar puntos en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 21ª fecha de la temporada 2026. El argentino largará desde la novena posición con su Alpine en una carrera que comenzará a la 1 de la madrugada de Argentina.

El piloto finalizó décimo en la clasificación después de meterse en la Q3, pero avanzó un lugar por la penalización de diez puestos que recibió Oscar Piastri debido al cambio de componentes de su McLaren. Su compañero Pierre Gasly también aprovechó la sanción y partirá octavo, por lo que los dos autos de la escudería francesa estarán dentro del top 10.

La clasificación confirmó el buen rendimiento que Alpine mostró durante las sesiones cronometradas del fin de semana. Colapinto había sido noveno en la FP2 y luego dio otro paso adelante al terminar quinto en la FP3, antes de conseguir su lugar entre los diez mejores en la qualy.

Sin embargo, el argentino terminó disconforme con su última vuelta. Explicó que los neumáticos no alcanzaron la temperatura adecuada durante la Q3 y que el auto perdió adherencia en el momento decisivo. “No estoy conforme. Estábamos para mucho más”, reconoció tras la sesión, aunque ahora tendrá una posición favorable para intentar avanzar durante la carrera.

En la punta también hubo modificaciones por penalizaciones. Kimi Antonelli había conseguido el mejor tiempo de la clasificación, pero deberá retroceder cinco lugares por un cambio en su unidad de potencia. Así, Max Verstappen heredó la pole position y compartirá la primera fila con George Russell, mientras que Lando Norris partirá tercero.

Horario y cómo ver a Colapinto en el GP de Las Vegas

La carrera se disputará este domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada, hora argentina. Por televisión podrá verse en vivo a través de Fox Sports, mientras que por streaming estará disponible en Disney+ Premium.

La señal de Fox Sports también puede seguirse online mediante servicios como Flow, DGO y Telecentro Play para los usuarios que tengan contratado el canal dentro de sus respectivos planes.

Carrera

La competencia tendrá 50 vueltas sobre el Las Vegas Strip Circuit, un trazado urbano de 6,201 kilómetros que recorre algunas de las principales avenidas de la ciudad. La distancia total será de 309,958 kilómetros.

El circuito se caracteriza por sus largas rectas, las fuertes frenadas y las velocidades superiores a los 350 km/h, pero durante este fin de semana también tuvo como protagonista al clima. La lluvia condicionó especialmente la primera práctica y dejó una pista cambiante durante buena parte de la actividad previa.

Para Colapinto, largar noveno representa además una posibilidad concreta de terminar una racha de seis Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos. Su última cosecha fue en Azerbaiyán, antes de quedar afuera de los diez primeros en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El argentino acumula 27 puntos y encara junto a Alpine la parte final del campeonato. Después de Las Vegas, la temporada continuará con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, las últimas dos citas del calendario 2026.