El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una noche -madrugada de la argentina- para recordar en el circuito norteamericano de Las Vegas. El oriundo de Pilar terminó sexto en la 21° fecha de la temporada en el marco Gran Premio de Fórmula 1, igualó su mejor resultado histórico en la categoría y sumó ocho puntos para Alpine en una carrera cambiante, con múltiples sobrepasos, incidentes y modificaciones constantes en las posiciones.

El bonaerense había clasificado décimo, pero las sanciones y la baja de Liam Lawson le permitieron avanzar en la grilla hasta el octavo lugar. Desde allí construyó una carrera de menor a mayor, en la que volvió a mostrar su capacidad para ganar posiciones en pista.

En la largada, Colapinto superó a Kimi Antonelli y a su compañero Pierre Gasly para ubicarse sexto. Sin embargo, el rendimiento de los neumáticos traseros comenzó a complicarlo y, después de ser superado por Antonelli, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Oscar Piastri, llegó a caer al undécimo puesto.

La recuperación llegó en la vuelta 13, con una gran maniobra en la extensa recta de Las Vegas. Colapinto superó a los dos McLaren, los de Lando Norris y Oscar Piastri, en pocos metros y avanzó del undécimo al noveno lugar. Fue uno de los momentos destacados de su carrera.

Más adelante, el ingreso del auto de seguridad por un accidente del mexicano Sergio Pérez y joven brasileño Rafael Câmara modificó nuevamente el panorama. El argentino aprovechó la situación y, tras el abandono de Arvid Lindblad, se ubicó noveno. En la vuelta 26, cuando se reanudó la competencia, volvió a mostrar su potencial: superó a Gabriel Bortoleto y aprovechó un problema en el Red Bull de Isack Hadjar para avanzar hasta el séptimo puesto. Su compañero Gasly también se mantenía en la pelea por los primeros lugares.

La carrera todavía tenía reservado otro capítulo. En la vuelta 38, los dos Ferrari, de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, protagonizaron un contacto que les hizo perder posiciones. Los Alpine aprovecharon la situación y quedaron sexto y séptimo, con Gasly por delante de Colapinto.

El argentino llegó a ubicarse octavo después de que Leclerc recuperara terreno, pero el monegasco recibió una sanción de diez segundos por el incidente con Hamilton. Finalmente, Colapinto volvió a ganarle la posición. En el tramo final, otro error de George Russell, que se pasó de largo y quedó relegado, le permitió al argentino avanzar hasta el sexto puesto. Así, Colapinto terminó sexto y alcanzó el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, que hasta ahora había sido justamente esa misma posición.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, que logró imponerse en una competencia con numerosos cambios de liderazgo. George Russell y Oscar Piastri completaron el podio.

Para Colapinto, el sexto puesto significa una cosecha de ocho puntos y una actuación importante para Alpine en la recta final de la temporada. El argentino volvió a destacarse en la máxima categoría y se llevó de Las Vegas uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1.