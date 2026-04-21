Franco Colapinto está listo para regalarle a la Argentina una jornada que promete quedar en la memoria. El joven piloto será el gran protagonista de un road show en la Ciudad de Buenos Aires, donde hará rugir un monoplaza de Fórmula 1 en pleno corazón porteño y ante miles de fanáticos.

La exhibición no será una más. El trazado fue ampliado para mejorar la experiencia del público y permitirá ver al pilarense a toda velocidad por algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. El recorrido incluirá sectores de Avenida del Libertador, Sarmiento y zonas aledañas, en un circuito callejero especialmente preparado para la ocasión.

Colapinto se subirá al Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8, que marcará el regreso de un Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década. Un espectáculo que combina potencia, precisión y la cercanía única que ofrece un evento urbano.

Pero el show tendrá un condimento especial que conecta pasado y presente. El argentino también girará con el histórico Mercedes Benz W196, la legendaria “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos de 1954 y 1955. Un guiño a la historia grande del automovilismo nacional que suma emoción a una jornada ya cargada de expectativa.

Se espera una convocatoria masiva de fanáticos, con miles de personas acompañando cada pasada de Colapinto, en un evento que mezcla adrenalina, nostalgia y el presente de una de las grandes promesas del automovilismo argentino.

En paralelo, habrá cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad durante los días previos, debido al armado del circuito. Las interrupciones comenzarán sobre Avenida Iraola y continuarán en sectores clave como Libertador y Sarmiento, donde se montará la infraestructura necesaria para el evento.

Buenos Aires se prepara para vivir una fiesta a pura velocidad, con Colapinto como bandera y la ilusión de volver a ver de cerca a un argentino brillando en la elite del automovilismo mundial.