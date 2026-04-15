Franco Colapinto fuera de la parrilla de F1 en 2027 según The Race

Luego de las tres primeras carreras de la Fórmula Uno en este 2026, se lleva a cabo un parate de un mes debido a la suspensión de dos fechas por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, mientras las escuderías aprovechan para ultimar detalles de cara a la acción de mayo, Franco Colapinto fue víctima de una predicción para la temporada 2027 que sorprendió a todos en el ambiente automovilístico.

Luego de la guerra que azota a la región de Asia, se cancelaron los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, por lo que no hubo ni habrá jornadas durante todo el mes de abril. En ese sentido, la Máxima estuvo concentrada en mejorar cada aspecto de los monoplazas para tener el mejor desempeño posible en el inminente Gran Premio de Miami, por la cuarta fecha del Campeonato.

Lo cierto es que The Race hizo una predicción de cómo será la parrilla en 2027 y no incluyó a Colapinto. Aunque no mencionó el motivo de su ausencia como piloto titular para la próxima temporada, el reconocido medio lo quitó del lote de los protagonistas que estarán presentes en el comienzo del siguiente año, lo que sorprendió y llamó la atención de todos los aficionados del deporte.

Según reveló en su análisis de cara al futuro, se irían de la Fórmula 1 Franco Colapinto y Max Verstappen. Si bien no expresó la razón, se estima que la salida del argentino se daría por bajo rendimiento sobre la pista ante la exigencia de Alpine. En contraparte, el neerlandés se tomaría un año sabático, decisión con la que coquetea constantemente y hasta él lo manifestó públicamente.

Además, The Race también advirtió qué dos corredores llegan a la Máxima. Nikola Tsolov sería el nuevo hombre de Racing Bulls, dando el salto desde la Fórmula 2, y Yuki Tsunoda se sumaría a Haas. A su vez, habría tres nuevos traspasos: Arvid Lindblad ascendería a Red Bull, Alex Albon dejaría Williams por Alpine y también Esteban Ocon pasaría de Haas a Williams Racing.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

En primer lugar, cabe recordar que se suspendieron los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que no habrá Fórmula 1 en todo abril. Por ese mismo motivo, la próxima fecha del Campeonato será entre el 1 y 3 de mayo, con el desarrollo del Gran Premio de Miami.