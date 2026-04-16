La Fórmula 1 respondió con creatividad ante la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, suspendidos por los conflictos en Oriente Medio. Para llenar el vacío en el calendario, la categoría lanzó un maratón especial de carreras históricas transmitido de forma gratuita en su canal oficial de YouTube, comenzando a medianoche del lunes 13 de abril.



La iniciativa ofrece 24 horas ininterrumpidas de competencias que marcaron una época, reuniendo algunos de los momentos más memorables de las últimas dos décadas. La selección combina carreras recientes con clásicos atemporales: desde el Gran Premio de Australia 2025 hasta joyas como el Gran Premio de China 2006 y el Gran Premio de Japón 2005.

El programa también incluye carreras que permanecen grabadas en la memoria colectiva de los fanáticos, como el Gran Premio de Mónaco 2018, el de Singapur 2023 y el histórico Gran Premio de San Marino 2005. A eso se suman episodios más caóticos e impredecibles, como el Gran Premio de Alemania 2019, el de Gran Bretaña 2008 y el célebre Gran Premio de Sakhir 2020, además del de Abu Dabi 2010 y el de Las Vegas 2024.



El maratón se presenta como una apuesta estratégica para sostener el interés del público en un momento delicado para el campeonato. Apoyándose en la nostalgia y la emoción de las carreras históricas, la F1 busca mantener vivo el vínculo con sus aficionados mientras espera la reanudación de la temporada.