Franco Colapinto ya está en Singapur para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1, pero antes de subirse al Alpine volvió a demostrar que el fútbol argentino también viaja con él. Durante su llegada al Gran Premio, el piloto se cruzó con un fanático que se acercó para pedirle un autógrafo y la camiseta que llevaba puesta terminó siendo el centro de la escena.

El aficionado vestía la camiseta de la selección española y Colapinto, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad. Mientras firmaba el autógrafo, miró la casaca y lanzó una frase corta, pero contundente: "Esa camiseta está mal" La chicana provocó risas y generó un divertido intercambio entre ambos.

La situación quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Para completar la escena, el fanático le respondió con buena onda y reconoció que, pese a llevar la camiseta española, también hincha por la Argentina. Colapinto consiguió así una pequeña victoria fuera de la pista y volvió a dejar una muestra de su particular sentido del humor.

La propia cuenta oficial de Alpine se hizo eco del momento y acompañó las imágenes con una frase que resumió perfectamente la situación: “Podemos estar en Singapur, pero para Franco siempre es Argentina”. Una vez más, el piloto argentino encontró la manera de llevar los colores de la Albiceleste a cualquier lugar del mundo.

Ahora, el foco volverá a estar sobre el automovilismo. Colapinto afrontará el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay, un trazado exigente por sus 19 curvas, el calor, la humedad y sus escasas posibilidades de adelantamiento. El argentino llega con la misión de dejar atrás dos fechas sin puntos y buscar una recuperación que le permita volver a meterse en la pelea por los primeros puestos.