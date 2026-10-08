El Gran Premio de Singapur aparece como una oportunidad ideal para que Franco Colapinto vuelva a sonreír en la Fórmula 1. Después de dos fechas que estuvieron lejos de lo esperado, el piloto argentino de Alpine desembarca en uno de los escenarios más exigentes del calendario con la misión de recuperar confianza y regresar a la zona de puntos.

Las últimas carreras fueron cuesta arriba para el pilarense. En Azerbaiyán, cuando marchaba décimo y se encaminaba a sumar una nueva unidad para el campeonato, un accidente lo dejó fuera de competencia. Luego, en Malasia, debió afrontar sanciones y modificaciones en su monoplaza que lo obligaron a largar desde el fondo de la parrilla. Aun así, mostró una buena recuperación y terminó decimotercero, dejando señales positivas sobre el rendimiento del nuevo motor de Alpine.

Ahora el desafío será en el Circuito Urbano de Marina Bay, un trazado de 4,940 kilómetros y 19 curvas que suele castigar cualquier error. Además, la dificultad para realizar adelantamientos convierte a la clasificación en una instancia clave para las aspiraciones de cada piloto. Por eso, Colapinto necesitará mostrar su mejor versión desde el arranque del fin de semana para construir una carrera competitiva.

La actividad comenzará este viernes con la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint. El sábado se disputará la sprint y posteriormente la clasificación para la competencia principal, mientras que la carrera del domingo se correrá desde las 9 de la mañana de Argentina. Será una nueva oportunidad para que el argentino vuelva a demostrar por qué se ganó un lugar en la máxima categoría.

Mientras tanto, la lucha por el campeonato sigue teniendo como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, que domina la temporada con 320 puntos al volante de Mercedes. Su principal perseguidor, George Russell, aparece a 84 unidades, aunque este fin de semana deberá largar desde el fondo de la parrilla tras cambiar el motor de su monoplaza, una situación que podría favorecer aún más al puntero.

Cronograma del Gran Premio de Singapur

Viernes 9 de octubre

Práctica libre: 5:30

Clasificación para la carrera sprint: 9:30

Sábado 10 de octubre

Carrera sprint: 6:00

Clasificación para la carrera principal: 10:00

Domingo 11 de octubre