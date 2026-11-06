Franco Colapinto no deja dudas sobre su pasión futbolera y decidió llevarla directamente a la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine presentó el casco especial que utilizará este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y sorprendió con un diseño bien bostero, dominado por los tradicionales colores azul y amarillo de Boca Juniors.

Con una sonrisa y visiblemente orgulloso de su elección, el pilarense mostró la protección que lo acompañará en el mítico circuito de Interlagos. La presentación llega después de haber revelado su nuevo traje de competición, también inspirado en los colores del Xeneize, por lo que completó una imagen que no pasó inadvertida entre los fanáticos del automovilismo y del fútbol.

El casco tiene una impronta muy personal. El azul y el amarillo son protagonistas y representan al club de sus amores, una pasión que Colapinto suele expresar públicamente cada vez que tiene oportunidad.

Los detalles del casco de Colapinto: Boca y Argentina, juntos en Interlagos

El diseño incluye varios elementos especiales. Además de los colores característicos del conjunto de la Ribera, lleva la bandera argentina y el número 43, que identifica al piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

También aparece una banda en tono azul oscuro que remite a la camiseta de Boca, junto con su apellido y el Sol de Mayo, otro símbolo que representa su identidad nacional.

De esta manera, Colapinto combinará dos de sus grandes pasiones en una pieza fundamental para salir a pista: el orgullo de representar a la Argentina y el amor por Boca, que esta vez tendrá un lugar destacado en su equipamiento.

El mensaje de Boca para Colapinto: "Los colores más hermosos"

La elección del piloto de Alpine tampoco pasó inadvertida para el club. A través de sus redes sociales oficiales, Boca compartió imágenes del nuevo casco y le dedicó una publicación especial al oriundo de Pilar.

"Los colores más hermosos estarán en el casco de @FranColapinto este fin de semana", escribió la cuenta del Xeneize, acompañando el mensaje con los tradicionales corazones azules y amarillos.

Así, Colapinto llegará a Interlagos con un diseño que refleja su personalidad y una declaración de amor futbolera. En un fin de semana especial para la Fórmula 1 en Sudamérica, el piloto argentino tendrá un motivo extra para lucir con orgullo sus colores.