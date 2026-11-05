Franco Colapinto y Maia Reficco aparecieron juntos y las fotos reavivaron los rumores de romance

Las imágenes de Maia Reficco antes de embarcar en Aeroparque volvieron a alimentar los rumores sobre su vínculo con Franco Colapinto. En Puro Show, Pochi relacionó el viaje de la actriz a Brasil con la actividad del piloto de Fórmula 1 y sostuvo que podrían haberse dado otra oportunidad.

Antes de contar qué le había llamado la atención, la panelista repasó la historia entre los dos: “Ellos tuvieron varias idas y vueltas. Son muy famosos, no estaban casados ni tienen hijos”. Después, presentó su versión con una frase tajante: “Esta reconciliación es una bomba”.

La pista estaba en el destino del vuelo: “Ayer me llegaron fotos de Maia en Aeroparque, lista para embarcar. El vuelo iba rumbo a San Pablo, a Brasil, lugar en el que son las prácticas de Fórmula 1”. Las imágenes muestran a Maia Reficco en el aeropuerto y no registran un encuentro con Franco Colapinto. Pochi se apoyó en la coincidencia entre el destino del viaje y la agenda del piloto.

La distancia y los compromisos de trabajo ya habían aparecido en la explicación de la actriz sobre la ruptura. Pochi retomó ese punto al repasar la relación: “Creo que ellos tienen esto de que su profesión es muy difícil, porque los dos tienen agendas complicadas. Maia siempre habló con cariño de Franco, incluso después de la separación”.

Cuando contó en Puro Show por qué se habían separado, Maia Reficco explicó cuánto pesaban sus rutinas: “La verdad es que vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos y tenemos agendas distintas. No sé si son etapas diferentes, pero es complicado”. Ante las versiones que vinculaban a Franco Colapinto con otras mujeres, entre ellas Sofía Solá, dejó una aclaración: “Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”.

El cariño por el piloto también estuvo presente en aquella charla: “Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor. Me encantaría decirles algo más divertido, pero no tengo mucho más para agregar”. Sobre la posibilidad de retomar la relación, fue clara: “No creo que volvamos en el futuro”.

El viaje volvió a instalar una posibilidad que la actriz veía remota cuando habló de la ruptura. La versión de una segunda oportunidad quedó, por ahora, en el relato de Pochi.