La Fórmula 1 no da respiro y Franco Colapinto ya tiene una nueva cita en el calendario. Después de un fin de semana con sensaciones encontradas en México, el piloto argentino desembarca en Brasil para disputar la vigésima fecha de la temporada, con el objetivo de dejar atrás la frustración y volver a sumar puntos con Alpine.

El paso por el Autódromo Hermanos Rodríguez había dejado motivos para ilusionarse. Colapinto consiguió una destacada actuación y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto, pero una penalización posterior terminó modificando el resultado y lo dejó sin los puntos que había conseguido en pista. Un golpe difícil de asimilar para el argentino, que acumula cinco fechas consecutivas sin sumar.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial. Interlagos, en San Pablo, será el escenario de un Gran Premio especial para el pilarense, que correrá por tercera vez en Brasil y buscará conseguir sus primeros puntos en este circuito.

El trazado brasileño, conocido oficialmente como Autódromo José Carlos Pace, cuenta con una extensión de 4,309 kilómetros y suele ofrecer carreras intensas, con sectores técnicos y oportunidades de sobrepaso. Además, las condiciones climáticas pueden convertirse en un factor determinante durante todo el fin de semana.

Para Colapinto, el desafío será recuperar las buenas sensaciones que mostró en México y trasladarlas a la pista brasileña. Con Alpine, intentará encontrar el rendimiento necesario para meterse nuevamente en la pelea por los puntos y cortar una racha que comenzó en Azerbaiyán y continuó en Malasia, Singapur, Estados Unidos y México.

El cronograma del GP de Brasil: días y horarios

La actividad en Interlagos comenzará este viernes 6 de noviembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. El sábado será el turno de la última práctica libre y la clasificación, mientras que el domingo llegará el momento más esperado con la carrera principal.

Estos son los horarios de cada sesión para seguir a Franco Colapinto durante todo el fin de semana:

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12:30.

Práctica libre 2: 16:00.

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30.

Clasificación: 15:00.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14:00.

Interlagos, una nueva oportunidad para Colapinto

Brasil representa mucho más que una nueva fecha del calendario para el piloto argentino. Después de quedarse sin recompensa en México, Colapinto necesita transformar su buen rendimiento en resultados concretos y volver a sumar en una temporada que le viene exigiendo una respuesta.

Con el acompañamiento de los fanáticos argentinos, el pilarense buscará dejar atrás la frustración y aprovechar un circuito que conoce y disfruta. La revancha está a la vuelta de la esquina y el domingo tendrá una nueva oportunidad de demostrar su potencial en la máxima categoría.