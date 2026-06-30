La Fórmula 1 continua con su calendario de carreras, y este fin de semana disputará el Gran Premio de Silverstone, 9na carrera de la temporada que además de la clásica prueba pautada a 52 vueltas, tendrá una nueva sprint. Franco Colapinto buscará mejorar su producción luego de una presentación complicada en Austria.

El pasado fin de semana no fue productivo para el piloto argentino, quien quedó en el puesto 15 luego de una floja largada y de batallar constantemente en el pelotón del fondo. Ahora en Gran Bretaña será una buena oportunidad para recuperarse y volver a sumar para la escudería francesa.

El Legendario circuito de Silverstone está construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más icónicos del calendario. Maggotts, Becketts y Abbey son sus curvas más históricas, y sumando un trazado de los más rápidos del calendario, termina representando un verdadero desafío para los pilotos. Figura dentro del calendario anual desde el 13 de mayo de 1950.

En el 2023, Colapinto festejó en Fórmula 3.

EL británico Lando Norris fue el último ganador, el piloto de Mclaren aventajó a su compañero de escudería Oscar Piastri, mientras que Nico Hülkenberg (Sauber) fue el tercero en el podio.

Los antecedentes de Colapinto en Gran Bretaña son dispares. Allí consiguió una victoria inolvidable en la Fórmula 3 durante el fin de semana del 9 de Julio, Día de la Independencia para la Argentina del 2023. Por otro lado en su última presentación, ya en la Fórmula 1, no pudo largar luego de una falla mecánica en la largada, tras una clasificación accidentada que lo dejó en el puesto 20.

Silverstone, legendario círcuito mundial dentro de la Fórmula 1.

En la presente edición de la temporada, lidera Kimi Antonelli con Mercedes con 171 puntos, segundo su compañero de equipo George Russell con 131, tercero Lewis Hamilton con 125. Franco Colapinto marcha en el puesto 12 con 16 unidades, mientras que Pierre Gasly, también de Alpine, acumula 41.

Horarios y cronograma del GP de Silverstone de la F1

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 - 09.30

Clasificación Sprint: 12.30 - 13.15

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 - 09:00

Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio