Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, donde logró avanzar a la Q2, pero no pudo meterse en la pelea por los diez mejores lugares de la grilla. El piloto argentino finalizó 16° y afrontará una carrera en la que buscará avanzar con el Alpine.

La clasificación se puso en marcha con condiciones muy exigentes para los pilotos y los autos, con 33° de temperatura ambiente y 52° sobre la pista. En ese contexto, Colapinto llegaba con un panorama de altibajos después de los entrenamientos: había sido 8° en la FP1, luego cayó al 16° lugar en la FP2 y cerró 14° en la FP3, con algunas dificultades en el balance del Alpine.

En la Q1, el argentino salió a pista con el objetivo de meterse entre los 15 mejores para seguir en carrera. En su primer intento rápido marcó 1:08.343 y quedó ubicado en el 13° lugar del clasificador. Sin embargo, a falta de tres minutos para el final de la tanda, volvió a pista para intentar asegurar su lugar en la siguiente instancia. Colapinto respondió en el momento justo y cerró una buena vuelta de 1:07.894, registro que lo llegó a ubicar 9° de manera provisoria. Finalmente, terminó 11° en la Q1 y consiguió avanzar a la Q2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también superó el primer corte al finalizar 13°.

Colapinto largará en la 16° posición

La segunda parte de la clasificación fue más complicada para Colapinto. En su primer intento, el argentino marcó 1:08.171 y quedó lejos de los puestos que otorgaban el pase a la Q3. Luego, cuando buscaba abrir una nueva vuelta rápida para mejorar su registro, perdió el control del Alpine en la curva 1 y debió abortar el intento. De esta manera, Colapinto no pudo mejorar su tiempo y quedó eliminado en la Q2. Gasly también quedó afuera de la pelea por la pole, aunque finalizó 11° y estuvo cerca de meterse entre los diez mejores.

Ahora, Colapinto deberá enfocarse en la carrera principal del Gran Premio de Austria, donde buscará avanzar desde el 16° puesto de la grilla y recuperar terreno con el Alpine. La competencia en el Red Bull Ring se llevará a cabo este domingo desde las 10:00 horas de Argentina.

La Previa

La última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria dejó varios focos de atención en el Red Bull Ring. George Russell fue el protagonista de la jornada al quedarse con el mejor tiempo de la FP3, superando a Kimi Antonelli por apenas 38 milésimas en una tanda marcada por los cambios constantes en la tabla de posiciones y por la diferencia mínima entre los principales contendientes.

El rendimiento de los neumáticos resultó determinante a lo largo de la práctica. Los equipos optaron por diferentes estrategias: algunos pilotos, como Franco Colapinto, salieron temprano con compuestos blandos nuevos para buscar referencias de cara a la clasificación, mientras que otros, como Sergio Pérez, priorizaron rodar con medios usados antes de montar los blandos al final. Esta variedad de enfoques quedó reflejada en la fluctuación de los tiempos y las posiciones durante la hora de trabajo.

En el caso de Colapinto, su actuación permitió ver avances en comparación con el viernes. El piloto argentino se ubicó finalmente en el 14° lugar, tras varias salidas a pista y mejoras progresivas de sus registros. En cambio, el mexicano "Checo Pérez" debió conformarse con el 19° puesto, luego de una sesión en la que su equipo priorizó el rodaje y la recolección de datos con el monoplaza.

La disputa por los primeros puestos se mantuvo abierta hasta los últimos minutos de la tanda. Russell logró desplazar a Antonelli del primer lugar con una vuelta de 1m07s096 en su último intento, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc se mantuvieron cerca en la tabla, mostrando un equilibrio entre Mercedes y Ferrari. Por detrás, nombres como Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri también se sumaron a la lucha por las posiciones de privilegio.

El cierre de la FP3 dejó a la parrilla ajustada y con varios pilotos separados por escasos márgenes, lo que anticipa una clasificación disputada en el trazado austríaco. Las temperaturas elevadas y la evolución del asfalto agregaron un desafío extra para los equipos, que buscarán afinar detalles para la definición de la grilla.

A partir de las 11 (hora de la argentina), se pondrá en marcha la tanda clasificatoria.