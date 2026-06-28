Se corrió el Gran Premio de Austria, octava fecha que le dio continuidad al calendario anual de la Fórmula 1. El Red bull Ring lo tuvo a George Russell como líder de punta a punta, perseguido por Verstappen. Franco Colapinto terminó 15° en un complicado fin de semana.

El octavo capítulo tuvo emociones en un circuito que tiene una Longitud de 4.318 km, siendo de las más cortas y modernas del calendario del 2026. Se caracteriza por su adrenalina gracias a sus tres largas rectas y sus curvas rápidas tanto en subida como en bajada, que convierten al trazado en un auténtico tobogán.

George Russell lideró la carrera luego de una buena largada que le permitió mantener el 1 logrado en la clasificación del sábado, y Y consiguió su segundo triunfo en la temporada luego de festejar en Australia.. Max Verstappen se metió en la conversación superando a ambas Ferrari y al líder del campeonato Antonelli, y con una buena producción a lo largo de los 71 giros, se quedó con el segundo puesto, siendo su mejor presentación en lo que va del año.

El podio lo completó Kimi Antonelli, quien aspiró a meterse en la conversación, incluso peleando en la última vuelta con el neerlandés, pero terminó tercer y sumando buenos puntos para la cima del campeonato.donde lidera con 171 puntos, seguido por su compañero de equipo y ganador de la carrera con 131. Lewis Hamilton quedó con 125 unidades.

Para Franco Colapinto fue una largada complicada, primero careció de potencia cayendo al puesto 19, luego tuvo un toque con Bottas, y la entrada a boxes previo a un auto de seguridad, lo terminó dejando en el fondo, marchando y terminando en el puesto 15, por detrás de su compañero de equipo Gasly. El piloto argentino quedó en el puesto 12 del campeonato de pilotos con 16 puntos, dos menos que Bearman.

Las acciones continúan en la etapa europea, se viene el próximo fin de semana del 5 de julio, el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverstone, clásica carrera que integra el calendario anual de la Fórmula 1.

Grilla de largada: