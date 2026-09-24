Franco Colapinto tuvo una jornada de menor a mayor en el Circuito Callejero de Bakú y cerró el jueves con sensaciones positivas en el Gran Premio de Azerbaiyán. Después de un comienzo complicado en los entrenamientos, el piloto argentino mejoró considerablemente su rendimiento en la segunda práctica libre y terminó en el 11° puesto, quedando cerca de los diez mejores de la jornada.

La actividad no había arrancado de la mejor manera para el joven corredor de Alpine. En la primera sesión de entrenamientos finalizó en el 18° lugar mientras buscaba adaptarse a las condiciones de una pista que se presentó sucia y con poco agarre. Sin embargo, el trabajo del equipo y la evolución del circuito le permitieron encontrar mejores sensaciones con el correr de las horas.

La mejora quedó reflejada en los tiempos. Colapinto logró bajar sus registros en la segunda práctica y escaló siete posiciones para ubicarse 11°, mostrando un ritmo mucho más competitivo en uno de los trazados urbanos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

Tras bajarse del auto, el argentino fue autocrítico y reconoció que todavía hay aspectos por corregir antes de la clasificación. “Falta un poco. Nos ayudó la mejora de pista, que estaba sucia y nos venía costando, pero dimos un pasito con el auto”, explicó al analizar la jornada en Bakú.

A pesar de la evolución, Colapinto dejó en claro que aún no está completamente conforme con el comportamiento del monoplaza. “No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras”, admitió, al tiempo que señaló que junto a los ingenieros de Alpine trabajarán durante la noche para encontrar soluciones que le permitan ganar confianza en los frenajes y en las zonas más técnicas del circuito.

De todos modos, el balance fue alentador para la escudería francesa. Pierre Gasly terminó séptimo y Colapinto undécimo, un resultado que abre la puerta a un viernes con expectativas altas. Cuando le preguntaron si el objetivo es meterse en la Q3, el argentino no dudó: “Sí, y puntos”.

La referencia del día volvió a ser George Russell. El piloto de Mercedes dominó tanto la primera como la segunda práctica libre y confirmó el gran momento de la escudería alemana en el inicio de la actividad del GP de Azerbaiyán. Mientras tanto, Colapinto aguarda por la clasificación con la confianza de haber encontrado una mejora que puede resultar clave para pelear por los puestos de adelante.