La Fórmula 1 se prepara para una temporada 2027 marcada por importantes novedades dentro y fuera de las pistas. En ese escenario, Alpine tendrá como pilotos confirmados a Franco Colapinto y Pierre Gasly, mientras que Gucci se convertirá en uno de los grandes protagonistas de la imagen del equipo.

La alianza entre la escudería y la reconocida casa italiana tendrá además un nombre propio detrás de los diseños que utilizarán sus corredores. Se trata de Demna Gvasalia, uno de los diseñadores más influyentes de la moda contemporánea, quien tendrá a su cargo la creación de los buzos antiflama que utilizarán Colapinto y Gasly.

El diseñador georgiano llega a esta nueva etapa después de casi una década al frente de Balenciaga, donde desarrolló una identidad basada en las prendas de grandes dimensiones, la deconstrucción y la combinación entre códigos urbanos y elementos propios del lujo. Ahora deberá trasladar ese universo creativo a Gucci.

Franco Colapinto y su posible nuevo auto

La trayectoria de Demna comenzó en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, una de las instituciones más prestigiosas vinculadas al diseño. Antes de convertirse en una figura internacional, pasó por compañías como Louis Vuitton y Maison Margiela, experiencias que fueron fundamentales para construir su particular visión estética.

En 2014 fundó Vetements junto a su hermano Guram Gvasalia. La marca rápidamente llamó la atención por alejarse de las convenciones tradicionales de la industria y por llevar elementos de la cultura popular hacia las pasarelas. Las famosas camisetas inspiradas en DHL se transformaron en uno de los ejemplos más reconocibles de esa filosofía.

Un año después, Demna fue elegido director creativo de Balenciaga. Durante su etapa en la firma española profundizó la fusión entre streetwear y alta moda, al mismo tiempo que recuperó la alta costura para la histórica maison y convirtió varios desfiles en verdaderas propuestas conceptuales.

Franco Colapinto y su posible nuevo auto

En 2025, Kering confirmó su llegada como nuevo director creativo de Gucci, en medio de la búsqueda de la compañía por renovar la identidad de una de sus marcas más importantes. El desafío para el diseñador consiste en adaptar su lenguaje experimental a una firma con códigos y una historia completamente establecidos.

Ahora, esa nueva etapa también tendrá una conexión directa con la Fórmula 1. El trabajo de Demna Gvasalia llegará a los circuitos a través de Alpine, con Franco Colapinto y Pierre Gasly como protagonistas. Así, la moda de lujo y el automovilismo volverán a cruzarse en una temporada que promete una fuerte apuesta por la imagen y el diseño.