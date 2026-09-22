Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, fecha que se disputará el día sábado por pedido del Gobierno local. Los entrenamientos iniciarán el jueves, y la clasificación el viernes. Franco Colapinto dirá presente con Alpine.

El Circuito de Bakú recibirá una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1, que se disputará a 51 vuelta el día sábado, luego de que la FIA aceptara el pedido de adelantar la carrera por la actividad por el Día del Recuerdo, una jornada de duelo por los militares muertos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

Franco Colapinto volverá a pista, luego de su gran actuación en Madrid donde quedó 7mo, que confirmó su gran momento en la temporada, donde logró quedar entre los diez mejores, cuatro de las cinco últimas carreras: fue 9° en Gran Bretaña, 10° en Bélgica y 9no en Italia, y la ultima en el circuito de Madring.

El trazado tiene 6.003 metros y 20 curvas, varias de ellas de alto riesgo para los pilotos

Bakú tuvo agridulces sabores en la estadía del piloto argentino en la F1. Con Williams terminó 8vo en el 2024, mientras que la última temporada fue 19° ya con Alpine.

Kimi Antonelli lidera el campeonato con 292 puntos, por encima de George Russell que tiene 211. Tercero llega Lewis Hamilto con 191. Franco Colapinto está 12° con 27 unidades.

En constructores, Mercedes manda con 503 puntos, Ferrari (358) y McLaren (306). Alpine llegará en el sexto lugar con 68 unidades, a tan sólo nueve unidades de Racing Bulls (77).

Cronograma GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1 : 05.30hs (Argentina)

: 05.30hs (Argentina) Práctica 2: 09.00hs (Argentina)

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3 : 05.30hs (Argentina)

: 05.30hs (Argentina) Clasificación: 09.00hs (Argentina)

Sábado 26 de septiembre