El rugido de la Fórmula 1 se prepara para sentirse en las calles de la ciudad. Y el gran protagonista será Franco Colapinto, quien ya vive la previa de su exhibición en Buenos Aires con una mezcla de sorpresa, emoción y expectativa por lo que promete ser un evento multitudinario.

El piloto argentino del equipo Alpine F1 Team será la gran atracción de un road show que recorrerá avenidas icónicas de la capital este domingo, en un espectáculo que ya genera una enorme expectativa entre fanáticos y curiosos.

“Me emociona”, lanzó Colapinto, sin vueltas, al referirse a lo que será su presentación ante el público argentino. Pero fue más allá y dejó una frase que refleja la magnitud del fenómeno que despertó: “El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”.

Lejos de esquivar el impacto que generó desde su llegada a la máxima categoría, el joven piloto reconoció que lo que vive es algo fuera de lo común: “Es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo”.

El evento no solo convocará a fanáticos del automovilismo. El propio Colapinto lo entiende como una oportunidad única de conexión: “Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”.

En medio del crecimiento vertiginoso de su carrera, el argentino también dejó en claro que su mirada va más allá de la velocidad y los resultados: “Si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Mientras tanto, el furor no deja de sorprenderlo. “No me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”, confesó.

Con este panorama, Buenos Aires se prepara para vivir una jornada distinta, donde el asfalto dejará de ser solo tránsito para transformarse en pista y donde Colapinto buscará acelerar a fondo frente a una multitud que ya empezó a vibrar con su presencia.