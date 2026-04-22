Desde hace meses, los nombres de Franco Colapinto y Maia Reficco vienen circulando juntos en el mundo del espectáculo y el deporte, alimentando versiones de un posible romance que hasta ahora ninguno de los dos había confirmado.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una imagen que volvió a ponerlos en el centro de la escena. La foto fue difundida por la cuenta de LAM en X (ex Twitter) y muestra a ambos cara a cara, en lo que parece ser una charla íntima.

Aunque no se trata de una postal romántica explícita, el detalle no pasó inadvertido: es la primera vez que Franco Colapinto y Maia Reficco aparecen juntos en un mismo registro público, lo que despertó una fuerte reacción en redes sociales.

A esto se sumó la información brindada por Ángel de Brito, quien a través de su canal de difusión en Instagram aportó datos sobre un encuentro reciente entre el piloto y la actriz que refuerza las sospechas.

“Colapinto cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos”, contó el conductor, dejando en claro que el vínculo entre ambos sería mucho más que una simple amistad.

Además, detalló que el lugar fue reservado exclusivamente para ellos, lo que les permitió disfrutar de la noche con total privacidad y con un menú especialmente preparado para la ocasión.

“Él está muy entusiasmado por el evento que tiene el domingo (26 de abril). Cenó frente a una de las tribunas del evento”, agregó Ángel de Brito, sumando contexto sobre el presente del joven piloto.

Hasta ahora, tanto Franco Colapinto como Maia Reficco habían optado por el silencio. Nunca compartieron fotos juntos ni confirmaron públicamente la relación, e incluso en varias ocasiones evitaron hablar del tema.

Sin embargo, este nuevo episodio parece marcar un quiebre. La aparición de esta imagen y los detalles del encuentro privado alimentan la idea de que el romance es real y que, poco a poco, podrían empezar a mostrarse sin ocultarse.