Franco Colapinto sigue acelerando hacia un lugar reservado para unos pocos. Mientras continúa consolidándose en la Fórmula 1 con actuaciones cada vez más sólidas, el piloto argentino sumó una nueva marca que confirma el enorme presente que atraviesa y que lo ubica junto a algunos de los nombres más importantes que tuvo la categoría.

Tras completar el Gran Premio de Hungría, el corredor de Alpine llegó a las 28 carreras consecutivas terminadas, una cifra que lo metió directamente en el Top 11 histórico de la Fórmula 1. Un dato que adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta que comparte la lista con campeones del mundo y leyendas que marcaron una época.

La estadística comenzó a construirse desde su estreno con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025 y se mantiene vigente hasta la actualidad. En total, son 28 competencias consecutivas viendo la bandera a cuadros: 17 durante la temporada 2025 y otras 11 en el actual campeonato de 2026.

Existe una aclaración importante dentro del registro. El Gran Premio de Gran Bretaña 2025 no forma parte de la racha debido a que Colapinto ni siquiera pudo tomar la largada por inconvenientes mecánicos en su monoplaza. La estadística oficial contempla únicamente las carreras en las que el piloto efectivamente inicia la competencia.

Para encontrar la última vez que el argentino no logró completar una prueba hay que remontarse al Gran Premio de Abu Dhabi 2024, cuando todavía defendía los colores de Williams y debió abandonar por problemas técnicos.

Desde entonces, la regularidad se convirtió en una de sus principales fortalezas. Una cualidad muy valorada en la Fórmula 1 moderna, donde la fiabilidad mecánica y la capacidad para evitar errores suelen marcar la diferencia a lo largo de una temporada.

Pero la marca histórica no llega sola. Colapinto también atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En lo que va del campeonato 2026 ya cosechó 19 puntos y protagonizó actuaciones que captaron la atención del paddock. Su séptimo puesto en Miami, el brillante sexto lugar en Canadá y las remontadas exhibidas en Gran Bretaña y Bélgica, donde logró meterse entre los diez mejores tras largar retrasado, terminaron de confirmar su crecimiento.

Con apenas un puñado de temporadas en la máxima categoría, el bonaerense ya aparece en una tabla reservada para figuras como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Charles Leclerc. Un listado que refleja consistencia, madurez y competitividad al más alto nivel.

Los pilotos con más carreras consecutivas terminadas en la historia de la Fórmula 1:

• Lewis Hamilton: 62

• Oscar Piastri: 44

• Max Verstappen: 43

• George Russell: 40

• Kimi Räikkönen: 38

• Daniel Ricciardo: 34

• Nick Heidfeld: 33

• Carlos Sainz Jr.: 31

• Fernando Alonso: 29

• Charles Leclerc: 29

• Franco Colapinto: 28

A sus 23 años, Colapinto continúa derribando barreras y alimentando una ilusión que ya dejó de ser una simple promesa. Carrera tras carrera, el argentino demuestra que no está en la Fórmula 1 para participar, sino para construir su propia historia. Y los números, cada vez más, empiezan a darle la razón.