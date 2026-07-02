Franco Colapinto ya vive un nuevo desafío en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Silverstone, el piloto argentino de Alpine comenzó a ultimar detalles para una de las citas más emblemáticas del calendario, donde buscará mejorar su rendimiento y volver a sumar puntos.

El fin de semana en el circuito británico aparece como una prueba exigente tanto para el auto como para los pilotos, pero Colapinto llega con expectativas renovadas tras lo ocurrido en Austria, donde no logró el resultado esperado.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el argentino también se permitió hablar de fútbol y dejó una frase que rápidamente se viralizó al referirse a la Selección Argentina y el Mundial que se disputa en paralelo.

“Me gustaría ver a los equipos buenos contra Argentina. Hay que ir pasando cada ronda con garra y huevo. Y ojalá jugar contra Inglaterra, que tengo muchos acá alrededor”, comentó entre risas, mezclando la previa deportiva con la pasión futbolera.

En medio de la actividad con la prensa, Colapinto vivió además un momento inesperado que se volvió viral. Durante una entrevista al aire libre, el viento provocó la caída de un árbol cercano, lo que generó sorpresa entre los presentes. Afortunadamente, ni el piloto ni la periodista resultaron heridos y todo quedó en una anécdota curiosa de la jornada.

Ya enfocado completamente en lo que viene, el argentino destacó las características del circuito de Silverstone y la exigencia que representa para todos los equipos.

“Sabíamos que pistas como esta, Australia o Suzuka iban a ser de las más difíciles en cuanto a energía y desgaste. Silverstone es un circuito muy lindo, donde se puede llevar el auto al límite”, señaló.

Con la mira puesta en los entrenamientos y la carrera del fin de semana, Colapinto buscará dar un salto de calidad y recuperar sensaciones en uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.