En la previa del Gran Premio de Malasia, Franco Colapinto decidió ponerle fin a la polémica que se instaló tras el accidentado cierre del GP de Azerbaiyán, donde una maniobra del argentino terminó provocando un fuerte choque que dejó fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly, al británico Lando Norris y al propio piloto de Alpine.

Luego de aquella acción en Bakú, Norris había sido tajante al analizar lo ocurrido y llegó a cuestionar la presencia del pilarense en la máxima categoría del automovilismo. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo en el mundo de la Fórmula 1 y también una ola de comentarios en las redes sociales.

Colapinto respondió públicamente y sorprendió con un tono conciliador. Lejos de alimentar la polémica, explicó que comprendió el contexto en el que se produjeron las palabras del piloto de McLaren.

"Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió. Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años. Me sorprendió un poco, pero después se disculpó", expresó el argentino.

Lejos de quedarse únicamente con ese episodio, Colapinto también hizo foco en el impacto que generan este tipo de declaraciones fuera de las pistas y en la repercusión que suelen tener en las redes sociales.

"Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así", agregó.

Mientras Norris fue uno de los más críticos con el argentino, otras voces importantes del paddock salieron a respaldarlo tras el incidente de Bakú. Entre ellos estuvieron Max Verstappen y George Russell, quienes pidieron moderación a la hora de juzgar a un piloto joven que todavía atraviesa su proceso de adaptación en la categoría.

Con humor, Colapinto se refirió a esa situación: "Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez".

Además, dedicó elogios al tetracampeón del mundo neerlandés.

"Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes porque él también cometió errores. Es su manera de ser y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Es un héroe para muchos", señaló.

Otro de los temas que abordó el piloto de Alpine fue el comportamiento de algunos usuarios en las redes sociales, una cuestión que volvió a quedar en el centro de la escena tras el choque en Azerbaiyán.

"Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso. Por suerte no miro demasiado las redes sociales, pero sé que afecta a mucha gente. A muchos pilotos y deportistas más que a mí. Espero que mejore", afirmó.

De esta manera, Colapinto buscó bajar la tensión después de uno de los episodios más polémicos de su temporada. Mientras el debate por el accidente de Bakú continúa abierto, el argentino eligió responder con mesura, aceptar su error en pista y enfocarse en lo que viene: un nuevo desafío en Malasia para intentar dejar atrás un fin de semana que todavía sigue dando que hablar.