Franco Colapinto pasa buena parte del año viajando de un circuito a otro, pero cuando le preguntaron dónde quisiera escaparse cuando tenga tiempo para disfrutar, el piloto argentino no dudó demasiado. Entre tantos destinos posibles, eligió uno de Río Negro: San Carlos de Bariloche.

La respuesta sorprendió por lo concreta. “Bariloche. Me encantaría volver y conocer mucho más de esa ciudad”, respondió el corredor cuando le preguntaron cuál sería ese destino al que volvería después de cumplir con sus compromisos deportivos.

Colapinto ya conoce la ciudad, pero su paso por Bariloche parece haberle dejado ganas de más. Ahora, lejos del ruido de los boxes y de la exigencia de la Fórmula 1, el piloto quiere regresar para recorrer una ciudad que, según reconoció, todavía tiene mucho para mostrarle.

La elección también tuvo una explicación más amplia. El argentino contó que ama Argentina y que le quedó pendiente conocer buena parte del país. Su carrera deportiva, los viajes permanentes y la agenda internacional hicieron que tuviera pocas oportunidades para recorrer lugares que están mucho más cerca de lo que parece.

“Me encanta Argentina y me encantaría conocer el país mucho más, ya que no tuve la oportunidad”, contó Colapinto. La declaración surgió durante una entrevista en la que el piloto respondió distintas preguntas sobre sus gustos y preferencias. Entre todas las opciones que podía elegir, el nombre de una ciudad rionegrina apareció con fuerza.

Así, mientras Colapinto sigue recorriendo el mundo a toda velocidad detrás del volante, ya tiene claro dónde podría hacer una pausa cuando llegue el momento de bajar un cambio: Bariloche, con sus montañas, lagos y paisajes, aparece en el radar del piloto argentino como uno de esos lugares a los que quiere volver.