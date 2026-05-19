El defensor o volante Valentín Barco se despidió oficialmente de Racing de Estrasburgo mediante un extenso posteo en sus redes sociales y continuará su trayectoria profesional en Chelsea. "Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta", comenzó el surgido de las inferiores de Boca Juniors. "El Colo" cierra su etapa en Francia con 58 encuentros jugados, tres goles y 11 asistencias, aunque con un impacto absoluto sobre el funcionamiento del equipo.

"Estoy totalmente agradecido a Estrasburgo y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas", aseguró Barco, quien integra la lista de 55 jugadores que presentó Lionel Scaloni pensando en la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, el elenco europeo ha sido de vital importancia para su desarrollo como futbolista y le ha permitido soñar con la posibilidad de disputar el próximo Mundial con la camiseta de la Selección Argentina.

Así, mudará su fútbol a la Premier League y vestirá la camiseta de Chelsea, a partir del comienzo de la temporada venidera. El acuerdo se alcanzó de una manera relativamente sencilla, debido a la relación que mantienen ambos clubes (pertenecen al mismo grupo empresarial). Por consecuencia, compartirá plantel con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho

"Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil. A Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy. A Gary (O'Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar", escribió Barco en relación a los dos entrenadores que tuvo desde su llegada. Además, agradeció a "todos los que trabajan en el club y a los hinchas por el cariño que siempre nos brindaron".

Por último, también recordó un momento inolvidable que vivió fuera de lo deportivo en su estadía en Estrasburgo: "En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas con Jaz Jaureguy (su esposa) el 28/03/2025, cuando nació Gemma (su hija)".