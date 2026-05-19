River ya cambió el chip y en Núñez la prioridad tiene nombre y apellido: la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. Por eso, Eduardo "Chacho" Coudet tomó una decisión fuerte de cara al duelo con Bragantino por la Copa Sudamericana y apostará por una formación alternativa para evitar riesgos innecesarios antes del viaje a Córdoba.

Para cuidar a sus figuras

El desgaste físico empezó a pasar factura y el cuerpo técnico encendió las alarmas después de las lesiones de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi frente a Rosario Central, además del desgarro que sufrió Matías Viña en las últimas horas. Con varios jugadores entre algodones y una final a la vuelta de la esquina, el Chacho no quiere sorpresas.

La idea es clara: cuidar piernas, bajar cargas y llegar al domingo con lo mejor disponible para pelear el título en el Mario Alberto Kempes. River sabe que la final ante Belgrano será una batalla caliente y el entrenador no está dispuesto a hipotecar futbolistas importantes en un partido donde el Millonario ya tiene prácticamente encaminada su clasificación en la Sudamericana.

Pero mientras algunos descansan, otros tendrán una oportunidad de oro. El encuentro frente al conjunto brasileño servirá para que varios jugadores relegados vuelvan a mostrarse y para que algunos juveniles sigan sumando minutos en Primera. Será una noche importante para futbolistas que necesitan recuperar terreno en la consideración del entrenador y demostrar que pueden ser variantes reales en el tramo más decisivo de la temporada.

Qué jugadores de River podrían reaparecer ante Bragantino

Entre los nombres que podrían reaparecer aparecen Germán Pezzella, Paulo Díaz y Franco Armani, que volvería a sumar minutos tras varios meses con poca actividad. También asoman juveniles como Ian Subiabre y Facundo González, mientras que Kevin Castaño podría tener una nueva oportunidad en el mediocampo.

La rotación será masiva y, si no hay cambios de último momento, River pondrá un once completamente distinto al que viene de eliminar a Rosario Central y meterse en la gran final del campeonato.

El posible equipo para enfrentar a Bragantino sería con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño y Maximiliano Meza; Juanfer Quintero, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

Con la cabeza puesta en Belgrano, River guarda las balas pesadas para la gran batalla del domingo, mientras los suplentes buscarán aprovechar una chance que puede cambiarles el semestre.