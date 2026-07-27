Una camiseta de la Selección Argentina convirtió el encuentro entre Valentín Barco y Guillermo Francella en uno de los momentos más emotivos de la noche. El futbolista asistió al Teatro Metropolitan para ver Desde el jardín y, una vez terminada la función, se dirigió a los camarines con un regalo especialmente preparado para el actor.

La casaca celeste y blanca llevaba el número 8, el autógrafo de Valentín Barco y una dedicatoria escrita para Guillermo Francella. “Para Guille con cariño” podía leerse sobre la prenda que el jugador le entregó personalmente al protagonista de la obra, quien recibió con entusiasmo la sorpresa.

El encuentro no quedó limitado al sector privado del teatro. Antes de despedirse, el Colo Barco subió al escenario y fue reconocido por quienes todavía permanecían en la sala. La aparición provocó una ovación del público y sumó una escena inesperada a una salida que había comenzado simplemente como un plan en pareja.

Valentín Barco llegó acompañado por Yazmín Jaureguy, con quien compartió la función durante su estadía en Buenos Aires. La visita se produjo luego de su regreso a la Argentina tras la final del Mundial 2026, certamen en el que formó parte del plantel de la Selección Argentina.

Desde el jardín tiene a Guillermo Francella como figura central y cuenta con la participación de Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Víctor Laplace. También integran el elenco Horacio Erman y Daniel Miglioranza, quienes completan la propuesta teatral que se presenta en el Metropolitan.

La obra está basada en Being There, la novela publicada en 1971 por el escritor polaco-estadounidense Jerzy Kosinski. Ese mismo relato llegó posteriormente al cine mediante la recordada película protagonizada por Peter Sellers. La versión teatral tiene dirección de Marcos Carnevale y una producción general conformada por Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel.

El regalo terminó uniendo dos ámbitos fuertemente ligados al sentimiento popular: el fútbol y el teatro. Guillermo Francella se quedó con una camiseta dedicada, mientras que Valentín Barco recibió el afecto de los espectadores desde el escenario. El video del encuentro registró la complicidad entre ambos y dejó al descubierto la admiración que el joven defensor siente por el reconocido actor argentino.