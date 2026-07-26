Un baile frente a Joaquín Furriel convirtió la final del Mundial 2026 en una experiencia todavía más tensa para el actor. Una de sus sobrinas celebró un gol de España con gestos dirigidos especialmente hacia él, en medio de una reunión familiar atravesada por la rivalidad futbolística y con su novia española alentando al equipo rival.

El encuentro se vivió en Palma de Mallorca, dentro de la casa del hermano del intérprete, donde se reunieron familiares y amigos argentinos junto con varios jóvenes nacidos en España. La división quedó expuesta desde la vestimenta: “Algunos tenían la camiseta de Argentina y otros la de España”, relató en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez.

Marta Campuzano, la abogada española con quien Furriel mantiene una relación, apoyó sin disimulo al seleccionado de su país. “Ella todo el tiempo con la camiseta de España, alentando a España”, contó sobre la actitud de su pareja. Aunque estaban enfrentados desde lo deportivo, ambos intentaron evitar que la pasión por el resultado provocara una discusión personal.

Antes de que comenzara la definición, el grupo estableció una regla para atravesar el partido sin agresiones: “Seamos respetuosos, somos dos países que nos queremos”. Sin embargo, el actor reconoció que sostener ese acuerdo no siempre resultó sencillo porque “el folclore y lo emocional a veces te lleva a decir cosas que no tenés que decir”.

El resultado aumentó su malestar a medida que avanzaban los minutos. “Fue una experiencia incómoda en lo futbolístico, porque me hubiera gustado que el partido hubiera sido de otra manera para nosotros y ni hablar el final”, admitió. La mayor provocación no llegó de parte de su novia, sino de su sobrina española, quien bailó delante de él para festejar uno de los goles.

“Me provocó”, reconoció entre risas al reconstruir la escena. Mientras esperaba una reacción de la Selección Argentina, imaginó cómo respondería si llegaba el empate: “Dije, ‘por favor, que entre ahora, porque si entra me vuelvo y le bailo a ella’”. La revancha que deseaba no se concretó y tuvo que soportar la celebración española hasta el cierre.

Más allá de la tensión deportiva, Joaquín Furriel aclaró que el encuentro transcurrió dentro de un marco afectuoso y cuestionó la hostilidad que se instaló en las plataformas digitales. “No sentí nunca un sentimiento antiargentino en ningún lugar del mundo”, aseguró. Luego dejó una reflexión sobre esa diferencia: “Es hora de empezar a hablar de la vida de verdad, la vida que está fuera de las redes. Si no, parece que la realidad está ahí adentro y es mentira”.