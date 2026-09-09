Valentín “Colo” Barco tuvo su noche soñada con la camiseta del Chelsea. El argentino, que llegó recientemente al conjunto inglés en este mercado de pases, marcó su primer gol con los Blues en la victoria 6-3 ante Leeds United por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El ex Boca apareció en un momento en el que el partido estaba al rojo vivo. Chelsea ganaba 4-3, Leeds buscaba el empate y las dudas todavía estaban instaladas. A los 34 minutos del segundo tiempo, Barco encontró su oportunidad y no perdonó: recibió una pelota que llegó desde la derecha, esperó el momento justo y sacó un zurdazo rasante que se metió junto al palo derecho.

El argentino festejó de cara a los hinchas y protagonizó una imagen significativa. En sus primeras presentaciones había recibido algunos silbidos por parte de los aficionados debido a las burlas que había realizado durante el partido de Argentina ante Inglaterra en el Mundial. Esta vez, su gol le permitió vivir una escena completamente diferente y comenzar a cambiar esa relación.

El partido había comenzado cuesta arriba para Chelsea, que sufrió dos golpes de Leeds. Tarik Muharemovic puso el 1-0 a los 23 minutos del primer tiempo y Brenden Aaronson amplió la ventaja apenas iniciado el complemento. La reacción llegó rápidamente con un doblete de Cole Palmer, primero de penal y luego para establecer el 2-2.

Pedro Neto dio vuelta el marcador a los 15 minutos y Welbeck amplió cinco minutos después para el 4-2. Sin embargo, Dominic Calvert-Lewin volvió a descontar a los 30 y dejó al Leeds nuevamente a tiro. Fue entonces cuando apareció Barco para marcar el 5-3 y darle tranquilidad a su equipo.

Con su primer grito en Chelsea, el Colo cerró una noche especial. El argentino apareció en el momento justo, respondió dentro de la cancha y comenzó a escribir un nuevo capítulo de su carrera en el fútbol inglés.