El cambio de club de Enzo Fernández también significó el cierre de una etapa familiar que dejó innumerables recuerdos. Con el pase del mediocampista al Manchester City, su entorno deberá dejar atrás Londres, una ciudad que durante los últimos años se convirtió en escenario de momentos importantes tanto en lo profesional como en lo personal.

En ese contexto, Valentina Cervantes encontró una manera muy especial de despedirse de Inglaterra. La modelo recurrió a sus redes sociales para publicar una serie de fotografías que recorren diferentes momentos compartidos durante la estadía de la familia. Las imágenes estuvieron cargadas de emoción y rápidamente reflejaron la importancia que tuvo ese período.

El álbum incluyó varias postales junto a Enzo Fernández y también escenas protagonizadas por sus hijos, Olivia y Benjamín. Las fotografías familiares permitieron repasar distintos instantes de esos años y mostraron, además, cómo fueron creciendo los chicos mientras el futbolista desarrollaba una parte importante de su carrera en el fútbol inglés.

Valu Cervantes emocionada en Redes

Para Valentina Cervantes, la despedida de Londres tuvo un significado que fue mucho más allá de una simple mudanza. Durante ese tiempo acompañó a Enzo Fernández en su recorrido con el Chelsea, compartiendo partidos, celebraciones y distintas experiencias vinculadas con la vida del jugador en Inglaterra. Por eso, abandonar esa ciudad implicó dejar atrás una etapa llena de recuerdos.

El próximo capítulo de la familia tendrá como escenario Manchester. Allí, Enzo Fernández afrontará un nuevo desafío con el Manchester City, mientras Valentina Cervantes, Olivia y Benjamín deberán acostumbrarse a otra ciudad, nuevas rutinas y una vida diferente después de los años que pasaron en Londres.

El propio Enzo Fernández también se encargó de despedirse públicamente del Chelsea. El futbolista escribió una extensa carta dedicada al club londinense, donde recordó su paso por la institución desde su llegada a comienzos de 2023 y dejó en claro que la decisión de marcharse estuvo acompañada por una fuerte carga emocional.

Valu Cervantes emocionada en Redes

“Querido Chelsea, quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil”, expresó el campeón del mundo, dejando en evidencia cuánto significó su estadía en el conjunto inglés y el vínculo que construyó durante estos años con la institución y sus seguidores.

“Fui realmente feliz aquí, y les deseo lo mejor para el futuro. Gracias por todo el cariño y el apoyo que me han dado a mí y a mi familia durante estos años. Nunca lo olvidaré”, aseguró Enzo Fernández. Así, mientras comienza su aventura en el Manchester City, Valentina Cervantes eligió cerrar el capítulo de Londres con una colección de recuerdos familiares que quedarán para siempre.