En el duelo más atractivo de la jornada en la Premier League no estuvo del lado albiceleste: Arsenal venció 2-1 al Chelsea de Dibu Martínez en el Emirates Stadium, y le propinó la primera derrota de la temporada. En su segundo partido en el arco de los Blues, y en lo que fue el regreso a la casa de su ex equipo, el arquero campeón del mundo tuvo buenas atajadas pero su equipo cayó en la visita al campeón inglés, al que no logra vencer desde 2021.

La historia comenzó bien para Chelsea, que a los tres minutos se puso en ventaja por el tanto de Morgan Rogers. Además, un Dibu que regresaba a la que fue su casa durante 10 años y se llevó algún que otro abucheo por unirse a un rival londinense, apareció para sostener el cero en su arco. Primero, en una jugada sucia donde alcanzó a taparle el disparo desde el suelo a Gabriel Magalhães (también ligó un golpe del jugador) y más tarde ante un remate franco de Bukayo Saka.

Sin embargo, Arsenal lograría empatar promediando la primera mitad. Kai Havertz recortó hacia el medio para su zurda y sacó un remate al primer palo de un Martínez que alcanzó a tocarla pero no pudo evitar el 1-1. Ya en el segundo tiempo, llegó la remontada en los primeros minutos con una gran jugada. Otra vez Havertz apareció, pero dejándola correr para la llegada de Martin Ødegaard, que de frente al arco no perdonó al Dibu.

A pesar de que los Blues buscaron el empate, no solamente no lo consiguieron sino que también Martínez debió intervenir alguna vez más para evitar otra caída de su arco. Su mejor atajada fue ante un gran remate de Saka al segundo palo que obligó al campeón del mundo con la Selección a estirarse contra el palo para mandarla al córner.

De esta manera, se consumó la primera derrota del Dibu desde su llegada al Chelsea, ya que en el debut el conjunto londinense había ganado por 4-3 ante Brighton. También es la primera caída de los Blues en la actual Premier League, que los deja cuartos con 6 unidades. Con el triunfo, Arsenal suma tres ganados sobre tres jugados y vuelve a comandar la liga junto a Manchester City, que también tiene puntaje ideal en sus primeras tres intervenciones.