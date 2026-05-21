River vuelve a sacudir el mercado con un nombre de peso internacional. Nicolás Otamendi, uno de los referentes de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del Millonario una vez finalizado el Mundial 2026.

El defensor surgido en Vélez decidió no renovar su vínculo con Benfica y ya le comunicó su intención de regresar al país. En ese escenario, River aceleró gestiones y llegó a un acuerdo de palabra con el zaguero, que desde hace tiempo ha manifestado su cariño por el club de Núñez.

El propio entorno del jugador dejó entrever que la decisión estaba en sus manos, y desde el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet no hubo objeciones. Por el contrario, el DT valoró su jerarquía y experiencia, y dio el visto bueno para avanzar en la operación.

De esta manera, Otamendi cumpliría uno de sus deseos personales más fuertes: jugar en River. El central, de extensa trayectoria en Europa y con pasos por clubes como Porto, Manchester City y Benfica, se sumaría a un plantel que ya cuenta con otros campeones del mundo como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

El acuerdo contemplaría un contrato por un año y medio, con vínculo hasta finales de 2027, según trascendió en el entorno de la negociación. La idea es que el defensor se incorpore al plantel una vez concluida su participación en la Copa del Mundo.

En las últimas semanas, Otamendi había dejado mensajes en redes sociales que alimentaron las especulaciones sobre su futuro. Tras despedirse del Benfica con un emotivo posteo, también publicó una frase que fue interpretada como un anticipo de lo que viene: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el porqué tuviste que esperar”.

Mientras tanto, en River reina la expectativa. La posible llegada del “Comandante” no solo sumaría jerarquía defensiva, sino también liderazgo para un equipo que busca sostener su dominio en el fútbol argentino y competir a nivel internacional.

Si todo se confirma tras el Mundial, Núñez sumará otro campeón del mundo a su plantel y uno de los defensores más importantes de la última década del fútbol argentino.