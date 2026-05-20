Desde las 21.30hs en el Monumental, River recibe a Bragantino de Brasil por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. con la mente puesta en el final del domingo ante Belgrano, el Millonario irá por un buen resultado que le asegure su lugar en la siguiente fase de la competencia.

Líder del grupo y ante una gran chance de sentenciar su boleto a octavos una fecha antes, River vive un buen momento en la era Coudet, donde tiene como principal objetivo para esta semana, la gran final del Torneo Apertura del domingo ante Belgrano en Córdoba. En el duelo ante los brasileros de esta noche, las cuentas son claras: si gana clasifica a octavos, el empate le asegura playoffs, y la derrota aún no leja como líder y a definir su suerte en la última fecha.

Para este juego, son varios los nombres descartados por lesión: Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. A ellos se les suma la suspensión de Beltrán en el arco, que provocaría el retorno de Franco Armani. Para este juego, el “Chacho” planifica un equipo alternativo, guardando lo mejor que tiene para la gran final.

Armani vuelve al arco de river tras varios meses

En frente estará el Bragantino, de andar irregular en el brasileirao donde está sexto. En la Sudamericana está con 6 puntos, misma cantidad que Carabobo, por lo que es importante sumar en Buenos Aires para después cerrar de local ante el elenco venezolano.

Solo una vez se enfrentaron ambos elencos, fue a fines de abril por la primera vuelta, donde el Millonario se llevó un agónico triunfo de Brasil por 1-0 con gol de Martínez Quarta, y una gran actuación del arquero Beltrán bajo los tres palos, tapando incluso un penal.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Ulises Giménez o Agustín Obregón; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Datos del partido

Hora: 21.30

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Christian Ferreyra

Estadio: El Monumental