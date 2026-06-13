Zapala avanza en la construcción de su kartódromo local

El proyecto para construir un kartódromo en Zapala comenzó a tomar forma con el inicio de las primeras obras en el predio donde funcionará el futuro circuito. Se trata de una iniciativa largamente esperada por el automovilismo local y regional, que busca dotar a la ciudad de un espacio específico para la práctica y la competencia del karting.

Las tareas iniciales están enfocadas en el desarrollo de la infraestructura básica necesaria para el funcionamiento del complejo. Entre los primeros avances se destaca la construcción del sector de boxes, un área fundamental para el trabajo de los equipos y el desarrollo de las competencias.

Además, se avanza en la conformación de un playón destinado a las verificaciones técnicas y en la delimitación del espacio de pregrilla, sectores esenciales para la organización de las actividades dentro del circuito.

Tras casi tres décadas de inactividad, el Municipio y la Asociación Pilotos ProKart de Neuquén iniciaron gestiones para reactivar la pista.

Paralelamente, se puso en marcha una perforación para garantizar el abastecimiento de agua en el predio, mientras que los trabajos de alambrado perimetral permiten definir y ordenar los límites del futuro kartódromo.

Otro de los aspectos que se encuentra en etapa de planificación es el sistema eléctrico, que formará parte de la infraestructura integral necesaria para el funcionamiento del complejo una vez concluida la obra.

El inicio de estos trabajos marca un paso importante para concretar un proyecto que apunta a fortalecer el desarrollo del automovilismo en la región.

La expectativa es que, una vez finalizado, el kartódromo pueda albergar jornadas de entrenamiento, competencias oficiales y eventos deportivos capaces de convocar a pilotos y equipos de distintos puntos de la provincia y la Patagonia