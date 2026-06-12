La desazón de Pierre Gasly tras el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 era evidente luego que la FIA decidiera aplicar dos sanciones (recargo de 5 segundos cada una) por haber superado la velocidad permitida en la calle de boxes, algo que fue rectificado tras la apelación del equipo Alpine.

El compañero de Franco Colapinto y todo el box de la escudería tuvo una linda sorpresa en el comienzo de las actividades en Barcelona, sede de la séptima fecha de la temporada, ya que el francés encontró respuestas positivas y regresó a su posición en pista.

Según las pruebas presentadas por Alpine, lo que falló en el Principado fue el sistema de medición y los Comisarios Deportivos dieron lugar al reclamo para que el piloto recuperara su primer podio de la temporada.

Con el recargo de 10 segundos, el francés había pasado del tercero al séptimo lugar. Uno de los más beneficiados con esta situación fue Isack Hadjar (del equipo Red Bull), quien heredó ese último escalón en el podio de premiación.

Ahora, ante este nuevo y definitivo escenario, las tres primeras posiciones quedaron en poder de Kimi Antonelli (Mercedes Benz) en el primer puesto, escoltado por Lewis Hamilton (Ferrari) y Gasly. Hadjar fue a parar al cuarto lugar, como había recibido a la bandera a cuadros.

Puntos y dinero

Además del mérito deportivo de haber llegado en tercer lugar, el posicionamiento en la grilla es clave en la obtención de puntos (15) para el campeonato de pilotos y constructores, sumado al dinero en concepto de premios que la escudería acumulará para el presupuesto del 2027.

En este sentido, y más allá de la actuación de Colapinto que no se metió entre los mejores 10, el paso por Mónaco en la 6a fecha termina teniendo un saldo altamente positivo para Alpine.