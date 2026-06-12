Las 24 Horas de Le Mans celebrarán este fin de semana su 94ª edición en el tradicional Circuito de la Sarthe, en Francia. La competencia, considerada una de las más prestigiosas del calendario internacional del automovilismo, pondrá a prueba la velocidad, resistencia y estrategia de pilotos y equipos durante un día completo de carrera.

La largada está programada para el sábado 13 de junio a las 11 (hora de Argentina) y finalizará exactamente 24 horas después, el domingo 14 de junio a las 11.

La tradicional competencia francesa es una de las pruebas más exigentes del mundo motor y forma parte de la denominada "Triple Corona" del automovilismo junto con las 500 Millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.