La cuenta regresiva entró en su tramo final. A apenas diez días del comienzo del Mundial de Hockey 2026, Argentina ya se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada. Tanto Los Leones como Las Leonas ultiman detalles para competir en la máxima cita internacional de la disciplina, que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.

Las ciudades de Amstelveen y Wavre serán las sedes de un torneo que reunirá a las mejores selecciones del planeta y que promete un nivel de competencia extraordinario. En ese escenario, los equipos argentinos intentarán volver a ser protagonistas y pelear por el objetivo más grande: levantar la copa del mundo.

Los Leones llegan con el recuerdo de la histórica medalla de bronce conseguida en La Haya 2014 como su mejor actuación mundialista. En esta edición integrarán el Grupo A, donde tendrán una exigente primera fase frente a tres rivales de peso: Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

El debut del seleccionado masculino será el 16 de agosto frente a Japón desde las 14 (hora argentina). Dos días más tarde afrontará uno de los partidos más complejos de la fase inicial cuando se mida con el poderoso conjunto neerlandés, uno de los candidatos al título. Finalmente, cerrará su participación en la zona el 20 de agosto frente a Nueva Zelanda.

Por su parte, Las Leonas vuelven a presentarse como una de las grandes candidatas del certamen. El equipo argentino ha construido una historia brillante en el hockey internacional, con los títulos mundiales obtenidos en 2002 y 2010, además de una impresionante colección de medallas olímpicas que lo consolidaron entre las máximas potencias del deporte.

Las dirigidas por Fernando Ferrara integrarán el Grupo B junto a Estados Unidos, Alemania y Escocia. El estreno será el 15 de agosto ante las norteamericanas, mientras que el segundo compromiso llegará el 17 frente a Alemania, un rival siempre complicado en las grandes competencias. La fase de grupos concluirá el 19 de agosto con el duelo ante Escocia.

En ambos cuadros, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la segunda fase, por lo que cada partido tendrá un valor determinante en la lucha por la clasificación.

Argentina llegará al Mundial con dos equipos que combinan experiencia, talento y una fuerte identidad competitiva. Los Leones buscarán volver a meterse entre los mejores del planeta, mientras que Las Leonas intentarán recuperar la corona mundial que supieron conquistar y ratificar su condición de potencia histórica.

La espera está llegando a su fin. En apenas unos días comenzará una nueva aventura mundialista y el hockey argentino volverá a soñar en grande, con la ilusión intacta de escribir otro capítulo inolvidable en su rica historia deportiva.