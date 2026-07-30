Antes del encuentro entre Gimnasia y River por el Torneo Clausura, un grupo de socios albiazules lanzó una iniciativa solidaria en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como el Bosque con la polémica frase de la bandera del Mundial 2026 "Las Malvinas son Argentinas".

Encabezados por Sebastián Gubia, los socios instalaron un puesto donde estampan en camisetas la emblemática bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Esta acción tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar al fútbol infantil del club.

Socios de Gimnasia estampan bandera de Malvinas para ayudar al fútbol infantil

El proceso es sencillo: los hinchas llevan su camiseta para que se le imprima el diseño de la histórica bandera. Un banner colocado junto al puesto explica que la actividad es a la gorra y que todo lo recaudado será destinado al desarrollo deportivo de los más pequeños en Gimnasia.

Esta bandera ganó protagonismo durante la Copa del Mundo 2026, tras ser exhibida por la Selección argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, después de vencer 2 a 1 a Inglaterra en semifinales. Según información difundida en redes sociales, el paño fue confeccionado por un hincha con un pedazo de sábana de hotel.

En la red social X, el usuario @Milo20154 compartió una imagen del improvisado símbolo y comentó: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”.

Con esta iniciativa, los simpatizantes de Gimnasia rescatan un emblema nacional para transformarlo en una acción solidaria, vinculando el fervor futbolístico con el apoyo a la formación de las futuras generaciones del club.