Federico Almerares fue uno de los futbolistas que compartió equipo con Lionel Messi en su primer partido con la camiseta de la Selección argentina. En 2004, cuando el rosarino tenía 17 años, ambos integraron la Selección Sub 20 dirigida por Hugo Tocalli y compartieron concentración antes de aquel encuentro ante Paraguay.

En una entrevista con Entretiempo, programa que se emite por 24/7 Canal de Noticias, Almerares reconstruyó aquellos primeros días junto a Messi y reveló un dato poco conocido: compartieron habitación durante la concentración.

El exdelantero recordó también que en aquel momento ninguno de los integrantes del plantel podía dimensionar la carrera que comenzaría allí. Messi todavía era un juvenil del Barcelona, mientras la Selección de España intentaba convencerlo para que jugara para ese país.

“No lo conocíamos. Obviamente, entre nosotros decíamos: si viene de Barcelona debe ser buenísimo”, recordó Almerares.

Messi antes de convertirse en Messi

Almerares tenía 19 años y Messi apenas 17 cuando coincidieron en aquella Selección argentina Sub 20.

El recuerdo del exfutbolista está atravesado por una particularidad: ambos eran de pocas palabras.

“Él hablaba poco y yo también hablaba poco”, explicó Almerares al recordar aquellos días de concentración. Pese a la falta de diálogo, destacó que Messi siempre tuvo un trato amable con sus compañeros.

La mayor diferencia aparecía cuando comenzaba el entrenamiento.

“Tenía que hablar en la cancha y la verdad que lo hacía muy bien”, resumió.

La descripción coincide con una de las características que acompañarían a Messi durante buena parte de su carrera: una personalidad reservada fuera del campo y una capacidad extraordinaria para expresarse con la pelota.

“Era morfón, pero terminaba la jugada y era gol”

Almerares también recordó cómo era jugar junto a Messi en aquella Selección.

El exdelantero ocupaba la posición de centrodelantero, mientras Messi se movía por detrás suyo como mediapunta. Esa cercanía le permitió comprobar desde muy temprano una característica que luego se convertiría en una de las marcas registradas del rosarino.

“Era morfón”, reconoció entre risas. Pero inmediatamente explicó por qué nadie podía reprochárselo.

“Era morfón, pero terminaba la jugada y era gol.”

Para Almerares, esa era la diferencia. Messi podía intentar resolver una jugada individual, pero la mayoría de las veces conseguía generar peligro o terminar la acción con un gol.

“Era un espectáculo, era un placer jugar con él al lado”, afirmó.

La Selección argentina terminó goleando a Paraguay en aquel encuentro y Messi convirtió uno de los goles, además de participar activamente en otras jugadas ofensivas.

La historia de aquel debut fue reconstruida por Mejor Informado en una investigación sobre los primeros pasos de Messi con la camiseta argentina.

El partido que ayudó a definir el futuro de Messi

Aquel encuentro tuvo una importancia que los protagonistas todavía no podían dimensionar.

En 2004, España estaba interesada en incorporar a Messi a sus selecciones juveniles, mientras Argentina buscaba acelerar su convocatoria. La AFA consiguió que Barcelona cediera al juvenil para disputar partidos con la Sub 20.

El objetivo era que Messi comenzara a vestir la camiseta argentina y quedara vinculado al seleccionado.

La convocatoria se produjo después de que distintos integrantes de las selecciones juveniles argentinas advirtieran el talento del futbolista formado en La Masía, la cantera del Barcelona. La historia incluyó incluso la búsqueda de los datos de contacto de la familia Messi para acelerar el proceso.

Ese primer partido no fue todavía el debut de Messi en la Selección mayor. Su estreno con el equipo principal llegaría el 17 de agosto de 2005, frente a Hungría, en Budapest.

La distinción es importante: el partido de 2004 fue el comienzo de su historia con la camiseta argentina en juveniles.

De aquel juvenil reservado al capitán de la Selección

Almerares no volvió a compartir equipo con Messi de manera habitual después de aquella etapa.

Tras el Sudamericano Sub 20 de 2005, sus caminos futbolísticos tomaron recorridos diferentes. Años más tarde coincidieron indirectamente en la Champions League, cuando Almerares jugaba para el Basilea, aunque no pudo enfrentarlo dentro de la cancha.

El exfutbolista sí tuvo otro contacto con Messi mucho tiempo después.

Hace aproximadamente dos años viajó a Miami y pidió autorización para presenciar un entrenamiento del Inter Miami. No consiguió encontrarse personalmente con Messi después de la práctica, pero recibió un gesto que todavía recuerda.

Messi le regaló una camiseta firmada.

Camiseta autografiada por Messi.

“Si se acordaba de mí, me regaló una camiseta de él firmada”, contó Almerares. Para aquel futbolista que había compartido habitación con un adolescente desconocido en 2004, el gesto tuvo un significado especial.

Almerares defendió al Messi cuestionado durante años

La carrera de Messi con la Selección argentina también tuvo momentos de enorme tensión.

Antes de convertirse en campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, el rosarino fue cuestionado durante años por una parte de los hinchas y de la prensa argentina. Entre las críticas aparecieron acusaciones de falta de compromiso o de no repetir con la Albiceleste lo que conseguía con Barcelona.

Almerares aseguró que aquellas críticas le generaban bronca.

“Estaban criticando al mejor del mundo”, sostuvo.

Su mirada estaba condicionada por su propia experiencia como futbolista de selección. Para él, formar parte de un seleccionado implica atravesar momentos difíciles y aceptar que no siempre se puede ganar.

Con el paso del tiempo, los resultados cambiaron el escenario: Messi ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y volvió a conquistar la Copa América en 2024.

Los dos recuerdos que Almerares guarda de Messi

Cuando le pidieron que eligiera los momentos más importantes de la carrera de Messi con Argentina, Almerares no dudó.

El primero fue aquel que vivió personalmente: el comienzo de Messi con la Selección argentina en 2004.

El segundo fue la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

“Me quedo con esos dos momentos”, explicó.

La elección resume dos extremos de una misma historia: el juvenil de 17 años que todavía debía demostrar quién era y el futbolista consagrado que terminó levantando la Copa del Mundo como capitán.

La entrevista completa: