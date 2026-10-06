La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina trasciende camisetas, fronteras y hasta viejas rivalidades. El último partido del capitán argentino con la Albiceleste movilizó al mundo del fútbol y, entre los mensajes que llegaron desde distintos lugares del planeta, hubo uno que tuvo un significado especial: el de Neymar Jr.

Qué dijo Neymar antes de la despedida de Messi de la Selección argentina

El brasileño, uno de los grandes amigos que Messi construyó durante su carrera, recordó los años compartidos dentro y fuera de la cancha y le dedicó un mensaje cargado de emoción en la previa del partido ante Benín en el Monumental.

“Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años…”, escribió Neymar en sus redes sociales, junto a una serie de imágenes que recorren algunos de los momentos que compartió con el argentino.

Entre esas fotografías apareció una especialmente significativa: la final de la Copa América 2021 en el Maracaná, cuando Argentina derrotó 1-0 a Brasil y Messi levantó por primera vez un título con la camiseta de la Selección mayor. Aquella noche, separados por una camiseta, dos amigos fueron protagonistas de una de las imágenes más recordadas del fútbol sudamericano.

Pero la historia entre ambos había comenzado mucho antes.

Messi y Neymar compartieron vestuario por primera vez en Barcelona. Entre 2013 y 2017, el argentino y el brasileño construyeron una relación que rápidamente trascendió el terreno de juego. Junto a Luis Suárez formaron la recordada MSN, uno de los tridentes ofensivos más temidos de aquella época.

Con el conjunto catalán conquistaron nueve títulos y dejaron una huella que todavía permanece en la memoria de los hinchas. Entre aquellos trofeos sobresalen la Champions League y el Mundial de Clubes de 2015, además de una relación que terminó convirtiéndose en amistad.

Cuatro años después, el fútbol volvió a reunirlos, esta vez en París. Neymar y Messi compartieron dos temporadas en el Paris Saint-Germain (PSG) y volvieron a disfrutar de una convivencia que, pese a las exigencias y los cambios de escenario, mantuvo intacto el vínculo construido en Barcelona.

Así, conquistaron dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia. En total, jugaron 206 partidos juntos entre Barcelona y PSG, una cifra que permite dimensionar cuánto de sus carreras compartieron.

Ahora, mientras Messi se prepara para vivir una noche especial con la camiseta argentina, Neymar lo acompañará desde la distancia, pero con el mismo afecto de aquellos años.

“Fue un honor haber hecho historia a tu lado”, expresó el brasileño en uno de los pasajes más emotivos de su mensaje. Y agregó: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol”.

Neymar también hizo referencia al partido ante Benín y a la despedida del capitán argentino: “Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”.

Argentina y Brasil podrán haber protagonizado algunos de los duelos más intensos de la historia del fútbol sudamericano. Pero entre Messi y Neymar quedó otra historia. Una que comenzó en Barcelona, creció junto a Suárez, volvió a encontrarse en París y terminó convirtiéndose en una amistad que fue mucho más allá de los 206 partidos compartidos.

Esta vez, Neymar no estará dentro de la cancha. Pero quiso estar presente de otra manera, con unas palabras para el amigo que el fútbol le regaló y con quien, durante varios años, compartió una parte inolvidable de su historia.