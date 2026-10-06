Parece mentira, pero fue así: Lionel Messi comenzó su primer Mundial como suplente. Tenía apenas 18 años cuando en el estreno de la Selección Argentina Sub-20 debutó en la Copa del Mundo de Holanda 2005 le tocó empezar desde el banco. A pesar de que el entrenador Francisco Ferraro lo mandó a la cancha en el entretiempo, Leo no pudo evitar que la Albiceleste perdiera 1-0 ante Estados Unidos. Sin embargo, ese fue el comienzo de una historia que terminaría con el crack rosarino como goleador y mejor jugador del torneo.

Un Messi que menos de un año antes había pisado por primera vez el predio de la AFA en Ezeiza ya por ese entonces deslumbraba en Barcelona, por lo que la decisión de Ferraro sorprendió a los hinchas. La Pulga incluso ya hacía de las suyas en los entrenamientos y a sus propios compañeros les pareció rara su suplencia. Después de aquella caída, según el propio DT, comenzó a gestarse una suerte de “operativo clamor” para que el rosarino fuera titular. Hace muy poco, el propio entrenador, ya retirado, contó en una entrevista que Leo le regaló una camiseta firmada y que "no está preparado" para dejar de verlo jugar.

El abrazo de Ferraro y Messi post título. El DT y Leo todavía guardan una buena relación. (Foto: Fotobaires)

Uno de los referentes de aquel plantel, Pablo Zabaleta, compañero luego por varios años en la Mayor, recordó la situación en una entrevista con AFA Estudio: “Yo en un momento me acerqué a pedirle que estuviera tranquilo, porque al final yo creo que todos nosotros estábamos convencidos de que tenía que jugar desde el minuto uno. Con un poco de preocupación para el siguiente partido, porque sabíamos que ya no teníamos margen, decidimos entre Biglia, Ustari y Gago ir a consultarle a Pancho Ferraro a ver si Messi iba a ser suplente el siguiente partido o iba a arrancar de titular”, contó el ex lateral del seleccionado.

En el siguiente partido, ante Egipto, Messi arrancó desde el inicio y marcó uno de los goles del triunfo 2-0. A partir de ahí, el joven delantero con el '18' en la espalda se convirtió en el eje de aquel equipo: marcó un total de seis goles, dio dos asistencias y fue elegido como el mejor futbolista del Mundial. En la final ante Nigeria, convirtió los dos goles argentinos, ambos de penal, para darle a la Albiceleste el título y protagonizar la primera de las seis vueltas olímpicas que tendría con el conjunto nacional.

El camino de Messi a la conquista del Mundial Sub-20

Argentina 0-1 Estados Unidos - Messi entró 45 minutos y tuvo un buen partido pero no evitó la que sería la única caída del equipo.

Argentina 2-0 Egipto - Ya con Leo entre los titulares, la Albiceleste se impuso por 2-0 con un tanto suyo y otro de Pablo Zabaleta.

Argentina 1-0 Alemania - Después de una jugada del crack argentino, Neri Cardozo estableció el gol que aseguró los octavos de final. Messi salió reemplazado porque el equipo se quedó con uno menos y le pediría disculpas luego a Ferraro por haberse mostrado enojado al salir.

Argentina 2-1 Colombia - En uno de los partidos más difíciles del Mundial, la Albiceleste se lo dio vuelta al por entonces campeón del Sudamericano con un gol de Leo y otro de Julio Barroso en el final.

Argentina 3-1 España - Con un nuevo gol de Lionel, el equipo de Ferraro completó un sólido partido que lo metió en semis, nada menos que ante Brasil.

Argentina 2-1 Brasil - En su primer clásico sudamericano, Messi dejó huella con un zapatazo de afuera a los cinco minutos de juego. Luego del empate brasileño, un desborde suyo terminó con el agónico gol de Zabaleta que mandó a la Albiceleste a la final.

Argentina 2-1 Nigeria - En el último paso, Messi no iba a defraudar. Dos tantos de penal, uno al comienzo del partido y otro a quince minutos del final, le dieron el triunfo y el trofeo a Argentina, su primero vestido de celeste y blanco.